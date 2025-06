Sklep w sklepie – czym jest idea „shop in shop” i dlaczego jest tak popularna?

Chociaż sklep w sklepie ma swoje wyzwania, w rzeczywistości dzięki dobremu planowaniu oraz analizie rynku model może pomóc firmom skutecznie rozwijać się, zwiększać sprzedaż, a także budować lojalność klientów. Już dziś dowiedz się więcej na temat tej niezwykłej koncepcji, która z roku na rok podbija serca przedsiębiorców.

Co warto wiedzieć o modelu sklepu w sklepie? Poznaj najważniejsze informacje!

Model „shop in shop” stanowi jedną ze strategii sprzedażowych, która polega na wydzieleniu przestrzeni handlowej wewnątrz większego sklepu bądź galerii, przeznaczając ją na funkcjonowanie odrębnej marki czy firmy, oferującej swoje produkty w sposób przypominający autonomiczny sklep. Takie działanie stosuje wiele różnych branż, w tym elektronika, moda i kosmetyki, supermarkety, motoryzacja, farmacja czy sklepy budowlane. „Shop in shop” opiera się przede wszystkim na zasadzie współpracy pomiędzy głównym sklepem a marką bądź firmą, która wynajmuje część powierzchni. Obecnie wyróżnia się dwa podstawowe modele, takie jak sklep franczyzowy, gdzie marka prowadzi swoją sprzedaż wewnątrz większego sklepu, zachowując przy tym pełną kontrolę nad asortymentem oraz personelem, a także model partnerski, w którym firma dostarcza produkty do większego sklepu, który samodzielnie zarządza sprzedażą oraz personelem. W tym modelu produkty marki to część oferty sklepu gospodarza. W każdym z tych wariantów przestrzeń sklepu w sklepie jest wizualnie odrębna. Nierzadko przedsiębiorcy decydują się na zakup konstrukcji, jaką można zobaczyć między innymi na stronie firmy Omega System – smart-wall.info. To właśnie tam na zainteresowanych czeka opcja zamówienia panelowej zabudowy, z której da się stworzyć punkt sprzedażowy. Rozwiązanie „shop in shop” cieszy się obecnie rosnącą popularnością, a wszystko to za sprawą szeregu zalet jakie niesie. O jakich korzyściach konkretnie mowa? Sprawdź!

Zalety koncepcji „shop in shop”. Co takiego może przynieść Ci ta strategia?

Idea sklepu w sklepie jest w stanie przybierać naprawdę różne formy, począwszy od niewielkiej strefy przez naprawdę rozbudowany system. Wiele zależy od możliwości, jakie daje przestrzeń lokalu. Faktem jest, że umiejętnie przygotowany obszar jest w stanie stać się istotnym elementem, który podniesie walory aranżacyjne całego sklepu, a przy tym pozytywnie wpłynie na doświadczenia klientów odwiedzających daną przestrzeń. Zarówno dla właściciela przestrzeni handlowej, jak i marki prowadzącej sklep, model współpracy „shop in shop” jest w stanie przynieść wiele korzyści. Marka prowadząca sklep w sklepie nie staje przed koniecznością wynajmowania całej przestrzeni handlowej czy ponoszenia kosztów infrastruktury, co przekłada się na niższe koszty operacyjne – jednocześnie zyskując klientów, którzy odwiedzają większy sklep. Wśród korzyści dla wynajmującego wymienia się zwiększenie atrakcyjności asortymentu, a także możliwość przyciągnięcia dodatkowych kupujących, zwłaszcza w sytuacji gdy współpracuje się na bazie „shop in shop” ze znaną i popularną marką, mającą grono lojalnych klientów. Nie sposób pominąć także kwestii dodatkowych dochodów, na które składałyby się wpływy z wynajmu powierzchni oraz udziału w zyskach. W czasach stale rosnącej konkurencji, koncepcja „shop in shop” zyskuje spore grono zainteresowanych. Model ten może okazać się naprawdę skutecznym sposobem na przyciągnięcie klientów do sklepów stacjonarnych, oferując klientom unikalne doświadczenia zakupowe.