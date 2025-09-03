27-latek z Węgier zniszczył wiatę i przywłaszczył dokumenty

Na miejsce wezwani zostali policjanci z bialskiej komendy. Okazało się, że przy mężczyźnie znaleziono także dokumenty należące do innej osoby.

W rozmowie z policją 27-latek tłumaczył, że dokumenty znalazł kilka miesięcy temu w Warszawie, jednak – jak twierdził – nie wiedział, co z nimi zrobić, i zabrał je ze sobą. Zapewniał, że nie miał świadomości, iż w ten sposób łamie prawo. Uszkodzenie wiaty wyjaśniał natomiast… zdenerwowaniem na przebywającą na przystanku kobietę.

Policjanci potwierdzili, że dokumenty rzeczywiście zostały wcześniej zgubione przez właściciela.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.