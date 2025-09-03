Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

27-latek z Węgier zniszczył wiatę i przywłaszczył dokumenty

Do nietypowego zdarzenia doszło na przystanku kolejowym PKP w Ogrodnikach. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali 27-letniego Węgra, podejrzewanego o uszkodzenie wiaty przystankowej. Całe zajście zauważył świadek, który zaalarmował służby.

Na miejsce wezwani zostali policjanci z bialskiej komendy. Okazało się, że przy mężczyźnie znaleziono także dokumenty należące do innej osoby.

W rozmowie z policją 27-latek tłumaczył, że dokumenty znalazł kilka miesięcy temu w Warszawie, jednak – jak twierdził – nie wiedział, co z nimi zrobić, i zabrał je ze sobą. Zapewniał, że nie miał świadomości, iż w ten sposób łamie prawo. Uszkodzenie wiaty wyjaśniał natomiast… zdenerwowaniem na przebywającą na przystanku kobietę.

Policjanci potwierdzili, że dokumenty rzeczywiście zostały wcześniej zgubione przez właściciela.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 27-latek (fot. Policja)
Marc Chagall w roku 1921
4 września 2025, 16:00

Litografie i periodyki. Prace Marca Chagalla na wystawie w Zamościu

Kolor, poezja, fantazja – i jeden z najważniejszych artystów XX wieku! – tak Muzeum Zamojskie reklamuje wystawę, której otwarcie planowane jest na czwartek (4 września).
Zdjęcie ilustracyjne

Szybcy i wściekli na ulicach Lublina. Co dalej z nocnymi wyścigami?

„Ulica Spółdzielczości Pracy to jeden wielki tor wyścigowy. Hałas przekracza wszelkie poziomy akceptowalności” – pisze do nas jedna z mieszkanek Ponikwody, prosząc nomen omen o nagłośnienie tematu nielegalnych wyścigów ulicznych, które nocami odbywają się na jednej z głównych arterii miasta.

Do nietypowego zdarzenia doszło na przystanku kolejowym PKP w Ogrodnikach. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali 27-letniego Węgra, podejrzewanego o uszkodzenie wiaty przystankowej. Całe zajście zauważył świadek, który zaalarmował służby.
Jutro mieszkańcy Lubelszczyzny mogą zobaczyć więcej wojska na drogach. Żołnierze apelują o zachowanie rozwagi i cierpliwości w czasie przejazdów.
Świętoduska, godzina 9.30. Zamiast porannego gwaru – widok szczurów wygrzewających się na chodniku. Przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w centrum obawiają się, że nieproszeni goście wejdą im do lokali.
Były prezydent Polski, Andrzej Duda, rozpoczyna nowy etap medialnej aktywności – jako autor i prowadzący własny program w internetowym Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Most przy Nowej Bramie Lubelskiej został zamknięty kilka lat temu. W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na jego remont, ale prace nie ruszyły. Może coś drgnie wiosną 2026 po kolejnym przetargu
Miał być remont, ale go nie ma. Most przy Nowej Bramie Lubelskiej wciąż zamknięty

Byli chętni do przeprowadzenia prac, ale ostatecznie z żadnym nie podpisano umowy. Dlatego most przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu nadal pozostaje zamknięty. Czy jest szansa na remont tego obiektu?
Wtorek, 12 września: konferencja prasowa zapowiadająca Konfrontacje Teatralne
3 października 2025, 0:00
3 października 2025, 0:00
Konfrontacje Teatralne: Jakie spektakle zobaczymy w Lublinie?

Uczta – to hasło przewodnie tegorocznej – już 30 – edycji Konfrontacji Teatralnych w Lublinie. Zobaczymy spektakle Krzysztofa Warlikowskiego, Mai Kleczewskiej, Janusza Opryńskiego, Łukasza Witt-Michałowskiego...
Brutalne uwięzienie i tortury 44-latka. Pięciu mężczyzn zatrzymanych
Brutalne uwięzienie i tortury 44-latka. Pięciu mężczyzn zatrzymanych

Podpalili na nim ubranie, bili go i straszyli odcięciem palców. W sprawie zostali zatrzymani mężczyźni w wieku od 17 do 39 lat.

Świetne wieści przed piątkowym meczem Orlen Oil Motoru. Bartosz Zmarzlik pokazał klasę w lidze szwedzkiej

Świetne wieści przed piątkowym meczem Orlen Oil Motoru. Bartosz Zmarzlik pokazał klasę w lidze szwedzkiej

W piątkowy wieczór Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowym fazy play-off podejmie u siebie Bayersystem GKM Grudziądz. Przed tym spotkaniem nadal w fenomenalnej formie jest Bartosz Zmarzlik, który we wtorek zanotował kolejny świetny występ w półfinałach play-off w lidze szwedzkiej
Zdjęcie ilustracyjne

Ostatnia okazja na bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla lubelskich seniorów

Lubelski Ratusz przypomina o możliwości skorzystania z ostatnich w tym roku bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Program skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców, którzy ukończyli 65. rok życia i nie byli wcześniej szczepieni.
Konfliktowi Ukraińcy opuścili Polskę. Mają zakaz wjazdu na 5 lat

Konfliktowi Ukraińcy opuścili Polskę. Mają zakaz wjazdu na 5 lat

Kradli, zakłócali porządek, a jeden z nich ostatnio okazał się agresywny wobec policjantów. W pewnym momencie miarka się przebrała.

Pomagali podczas pożaru w Bełżycach, teraz sami potrzebują pomocy

Pomagali podczas pożaru w Bełżycach, teraz sami potrzebują pomocy

1 września druhowie z OSP Wronów zostali zadysponowani do pożaru wysypiska śmieci w Bełżycach. Niestety, podczas akcji ich wóz bojowy uległ poważnej awarii.

Burze z gradem nad Lubelszczyzną – IMGW wydał ostrzeżenie

Burze z gradem nad Lubelszczyzną – IMGW wydał ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubelskiego przed burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dziś, 3 września, od godziny 14:00 do 22:00.
Grzegorz Bonin (Lewart Lubartów): Awans? Na III ligę trzeba trzy-cztery razy większego budżetu

Grzegorz Bonin (Lewart Lubartów): Awans? Na III ligę trzeba trzy-cztery razy większego budżetu

Sporo w ostatnich tygodniach działo się w zespole z Lubartowa. Lewart tuż przed startem sezonu 25/26 stracił... trenera. Kamil Witkowski po miesiącu pracy przyjął ofertę z Motoru II Lublin. W tej sytuacji spadkowicza z III ligi przejął Grzegorz Bonin, który ostatnio pracował w Chełmiance.

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025