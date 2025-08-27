Granica z Białorusią: Udaremnione przemyty o wartości 300 tys. zł

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili przemyt ponad 16,5 tys. paczek papierosów oraz kilku kilogramów tytoniu do fajki wodnej. Rynkowa wartość zabezpieczonych towarów akcyzowych sięga 300 tys. zł.
Nielegalne wyroby odkryto podczas kontroli na przejściach granicznych w Terespolu (drogowym i kolejowym) oraz w Oddziale Celnym w Koroszczynie.
W Koroszczynie, dzięki wykorzystaniu skanera rtg do prześwietlania ciężarówek, w naczepie przewożącej przesyłki z Chin funkcjonariusze odkryli 11,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. W innym przypadku ponad 3 tys. paczek ukryto w kołach ciągnika siodłowego. Przemyt wskazał pies służbowy, a kierowca – obywatel Białorusi – przyznał się do winy.
Na drogowym przejściu w Terespolu celnicy znaleźli ponad 1,9 tys. paczek papierosów w przerobionych błotnikach, nadkolach i dachu autobusu. Do przemytu przyznał się polski kierowca. Oprócz papierosów zajęto także pojazd.
Z kolei podczas kontroli kolejowej w Terespolu ujawniono 5,8 kg tytoniu do fajki wodnej, który pracownik pociągu Brześć–Kobylany ukrył pod odzieżą. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 6 tys. zł.
– Nowoczesny skaner rtg w Koroszczynie jest skutecznym narzędziem w walce z przemytem. Dzięki niemu szybko lokalizujemy nielegalny towar ukryty w ładunku czy skrytkach pojazdów – podkreśla Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.