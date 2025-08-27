Granica z Białorusią: Udaremnione przemyty o wartości 300 tys. zł

Nielegalne wyroby odkryto podczas kontroli na przejściach granicznych w Terespolu (drogowym i kolejowym) oraz w Oddziale Celnym w Koroszczynie.

W Koroszczynie, dzięki wykorzystaniu skanera rtg do prześwietlania ciężarówek, w naczepie przewożącej przesyłki z Chin funkcjonariusze odkryli 11,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. W innym przypadku ponad 3 tys. paczek ukryto w kołach ciągnika siodłowego. Przemyt wskazał pies służbowy, a kierowca – obywatel Białorusi – przyznał się do winy.

Na drogowym przejściu w Terespolu celnicy znaleźli ponad 1,9 tys. paczek papierosów w przerobionych błotnikach, nadkolach i dachu autobusu. Do przemytu przyznał się polski kierowca. Oprócz papierosów zajęto także pojazd.

Z kolei podczas kontroli kolejowej w Terespolu ujawniono 5,8 kg tytoniu do fajki wodnej, który pracownik pociągu Brześć–Kobylany ukrył pod odzieżą. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 6 tys. zł.

– Nowoczesny skaner rtg w Koroszczynie jest skutecznym narzędziem w walce z przemytem. Dzięki niemu szybko lokalizujemy nielegalny towar ukryty w ładunku czy skrytkach pojazdów – podkreśla Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.