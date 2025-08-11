Kolejowe spółki utknęły w formalnościach. Przebudowa Małaszewicz łapie kolejny poślizg

Ta wyceniania na 3,4 mld zł inwestycja, o której mowa już od wielu lat, ma zwiększyć potencjał przeładunkowy portu z 16 par pociągów odprawianych dziennie do 35 par.

Poza tym do Polski będą mogły wjeżdżać większe składy, o długości nawet powyżej tysiąca metrów. Obecnie ten limit to 750 metrów. W dużej mierze chodzi o transport towarów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin. Ta gigainwestycja w ciągu 10 lat może przynieść do budżetu państwa nawet 50 mld złotych.

W grudniu ubiegłego roku kolejowe spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, na mocy którego przejęcie przez PKP PLK spółki Cargotor miało nastąpić do 31 lipca tego roku, a to już oznaczało półtoraroczne opóźnienie. Niedawno, ten termin wydłużono do końca września.

- PKP Cargo w restrukturyzacji oraz PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydowały o tym ze względu na kwestie formalno-proceduralne, m.in. związane z procedowaniem planu restrukturyzacyjnego PKP Cargo. A to element kluczowy z punktu widzenia przejrzystości i stabilności dalszych działań właścicielskich oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi spółek z udziałem Skarbu Państwa – tłumaczy Julita Sołtysiak, zastępca dyrektora w biurze zarządu PKP Cargo.

- Obie strony utrzymują wolę kontynuacji współpracy przy przeprowadzeniu transakcji, a przedłużenie nie wpływa na zakres ustaleń zawartych w obowiązującym liście intencyjnym- zapewnia Sołtysiak.

Druga spółka kolejowa także podtrzymuje te ustalenia. - Uzyskaliśmy już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie transakcji. Wszystkie działania po stronie PLK przebiegają sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Finalizacja przejęcia będzie możliwa po zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego PKP Cargo przez sędziego komisarza- zaznacza z kolei Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2024 roku do wojewody lubelskiego wpłynął już co prawda dziennik budowy przebudowy Małaszewicz. Jednak dopiero po przekształceniach własnościowych będą mogły ruszyć prace.

Temat już dwa razy poruszał sejmik województwa lubelskiego. – Handel między Chinami a Polską wzrósł o 7 proc. w ostatnich latach. To połączenie kolejowe ma swoje znaczenie i jest przyszłością dla naszej współpracy - zaznaczył na sesji sejmiku w styczniu Xu Xiaofeng z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. – Przywiązujemy dużą wagę do tej trasy, bo to Jedwabny Szlak zapewnia stabilność