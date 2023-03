Protest przed stadniną w Janowie Podlaskim trwa. Pracownicy nie chcą nowej prezes

O co chodzi dokładnie? Otóż Hanna Sztuka to dotychczasowa kierowniczka stadniny w Białce, a w latach 2016–2018 główna hodowczyni w Michałowie. W tej ostatniej stadninie Sztuka zaczęła karierę niedługo po tym, jak zwolnieni zostali Marek Trela (wieloletni prezes SK Janów Podlaski) i Jerzy Białobok (prezes SK Michałów). Gdy prezesem w Michałowie był Maciej Grzechnik wyszła na jaw sprawa z umowami na dzierżawę koni.

Ostatecznie, Sztuka została dyscyplinarnie zwolniona z Michałowa. „Jednym z powodów było bezumowne wprowadzenie i utrzymywanie czterech prywatnych koni własności pani Sztuki” – tak w 2018 r. tłumaczył to KOWR. W tej sprawie chodziło o to, że Sztuka przez kilka miesięcy trzymała w michałowskiej stadninie swoje konie, bez umowy regulującej i bez odpowiedniej opłaty.

– Będziemy protestować do skutku, do znaczy do czasu, aż ktoś się opamięta i zmieni decyzją o powołaniu pani Sztuki – zapowiadają pracownicy SK Janów Podlaski.