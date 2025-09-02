Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Błyskawiczny remont. Most otwarty miesiąc przed terminem

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Remont drewnianego mostu nie był wielką inwestycją, ale jej zakończenie leśnicy świętowali z pompą
Remont drewnianego mostu nie był wielką inwestycją, ale jej zakończenie leśnicy świętowali z pompą (fot. M. Okoń/Nadleśnictwo Józefów)

Kiedy ruszał, zakładano, że potrwa nawet do końca września. Ale remont mostu na rzece Sopot potrwał znacznie krócej. Nadleśnictwo Józefów świętowało otwarcie odnowionej konstrukcji bardzo uroczyście.

Drewniany mostek został pięknie przystrojony. Zamiast symbolicznego przecinania wstęgi zorganizowano przerąbanie toporkiem uwitej z gałęzi girlandy. 

"Mamy nadzieję, że odnowiona przeprawa będzie dobrze służyć wszystkim odwiedzającym nasze lasy i ułatwi Wam spacery oraz rowerowe wycieczki. Serdecznie zapraszamy do korzystania i życzymy przyjemnych chwil na szlakach!" - czytamy w komunikacie Nadleśnictwa Józefów.

Przypomnijmy, że drewniany most nad Sopotem został zamknięty na półtora tygodnia przed końcem wakacji. Informując o rozpoczęciu prac i związanych z tym utrudnieniach leśnicy uprzedzali, że prace remontowe mogą potrwać do końca września. Ale, jak się okazuje udało się ze wszystkim uwinąć dużo wcześniej. 

Przypomnijmy, że ten odnowiony obiekt w leśnictwie Fryszarka znajduje się na końcu tzw. Gościńca Fryszarskiego. To leśna droga, którą z Józefowa można dojechać m.in. do Osuch.

Sama Fryszarka to natomiast dawna osada położona w Puszczy Solskiej. Jej nazwa pochodzi od "fryszerki" czyli pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.

(fot. M. Okoń/Nadleśnictwo Józefów)
(fot. M. Okoń/Nadleśnictwo Józefów)
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Sierżant sztabowy Michał Kaproń

Wielkie serce policjanta z Biłgoraja

Edyta Ludwig - nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju

Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Jak bardzo trujący był dym z Bełżyc? Zapytaliśmy WIOŚ
rozmowa

Jak bardzo trujący był dym z Bełżyc? Zapytaliśmy WIOŚ

Dym z pożaru hałd odpadów wielkogabarytowych w Bełżycach rozprzestrzenił się w promieniu dziesiątek kilometrów. Zapach spalenizny wczoraj wieczorem wyczuwany był nawet w Lublinie. O tym, z czym mieliśmy do czynienia rozmawiamy ze specjalistą lubelskiego WIOŚ.
Remont drewnianego mostu nie był wielką inwestycją, ale jej zakończenie leśnicy świętowali z pompą
Biłgoraj

Błyskawiczny remont. Most otwarty miesiąc przed terminem

Kiedy ruszał, zakładano, że potrwa nawet do końca września. Ale remont mostu na rzece Sopot potrwał znacznie krócej. Nadleśnictwo Józefów świętowało otwarcie odnowionej konstrukcji bardzo uroczyście.
Rockowe Pożegnanie Lata w Puławach. Zagra Budka Suflera

Rockowe Pożegnanie Lata w Puławach. Zagra Budka Suflera

Budka Suflera z nowym wokalistą zagra w niedzielę, 7 września, podczas puławskiego pikniku "Pożegnanie Lata". Na scenie pojawią się również lokalni artyści inaugurując nowy festiwal Puławave.
Studia I czy II stopnia? II tura rekrutacji w WSPiA trwa

Studia I czy II stopnia? II tura rekrutacji w WSPiA trwa

Nie złożyłeś jeszcze podania o przyjęcie na studia I i II stopnia lub jednolite studia magisterskie? Spokojnie!Do 24 września trwa II tura rekrutacji na studia w roku 2025/2026 w WSPiA. Jeśli szukasz uczelni, która stawia na praktyczne przygotowanie do zawodu, nowoczesne metody nauczania, wybitną kadrę ekspertów i dynamiczny rozwój – to WSPiA jest miejscem dla Ciebie!
Potańcówka z Sołtysem w Kaniem. Będzie muzyka, zabawa i atrakcje dla całych rodzin
6 września 2025, 0:00

Potańcówka z Sołtysem w Kaniem. Będzie muzyka, zabawa i atrakcje dla całych rodzin

W sobotę, 6 września 2025 roku, we wsi Kanie odbędzie się "Potańcówka z Sołtysem". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Na początek nowych rozgrywek Azoty Puławy zmierzą się w Mielcu z Handball Stalą Mielec

Inauguracja sezonu: Azoty Puławy jadą do Mielca

Wyjazdowym spotkaniem w Mielcu z Handball Stalą Azoty Puławy rozpoczną rywalizację w sezonie 2025/2026. Pierwszy gwizdek o godzinie 20.30, mecz obejrzymy w Polsacie Sport 1
Pożar w Bełżycach: Straż walczyła całą noc, ogień przestał się rozprzestrzeniać
AKTUALIZACJA
galeria

Pożar w Bełżycach: Straż walczyła całą noc, ogień przestał się rozprzestrzeniać

Pożar w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Wczoraj zapaliło się kilka hałd odpadów. Pożar w nocy zaczął szybko się rozprzestrzeniać obejmując powierzchnię 3 tys. mkw. Sytuacja została opanowana około godziny 3 nad ranem. Obecnie na miejscu pracuje 25 zastępów straży.

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

Zlecasz remont, projekt ogrodu, a może transport mebli? Ustna umowa na usługę nie wystarczy, by czuć się bezpiecznie. Jeśli chcesz uniknąć nerwów, dodatkowych kosztów i nierzetelnego wykonawcy, warto zadbać o odpowiednią treść umowy. Sprawdź, co powinno się w niej znaleźć i dlaczego każdy szczegół ma znaczenie.
KPR Padwa Zamość zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju w Warszawie

Dobry występ KPR Padwy Zamość w Warszawie

KPR Padwa Zamość zajęła drugie miejsce w II Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn, który odbył się w Warszawie
Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Czym jest wcierka do włosów i czym różni się od odżywki, serum i toniku do skóry głowy

Pielęgnacja włosów to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie. Jednym z produktów, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach, jest wcierka do włosów. Wiele osób jednak wciąż myli ją z odżywką, serum czy tonikiem do skóry głowy, choć każdy z tych preparatów działa w inny sposób i ma odmienny skład. Zrozumienie różnic między nimi pozwala dobrać odpowiednią pielęgnację dopasowaną do potrzeb włosów i skóry głowy. Warto przyjrzeć się bliżej, czym dokładnie jest wcierka, jakie pełni funkcje i dlaczego nie można jej stosować zamiennie z innymi kosmetykami.
Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Podopieczne Artura Bożyka jechały na południe Polski z chęcią podtrzymania dobrej passy. W tym sezonie piłkarki Górnika jeszcze nie zanotowały porażki.

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Rekrutacja na studia: Popularne kierunki i ostatnie terminy

Pielęgniarstwo, psychologia i kryminologia. Kierunki lekarskie, cyberbezpieczeństwo, weterynaria i budownictwo – miedzy innymi na takie studia w Lublinie jest w tym roku najwięcej chętnych. A gdzie jeszcze trwa rekrutacja?
Robert Lewandowski

Lewandowski: nie mam nic do dodania na temat opaski kapitana

Wracający do reprezentacji Polski Robert Lewandowski przed meczami z Holandią i Finlandią powiedział, że temat opaski kapitana został wyjaśniony i nie ma nic więcej do dodania.

Barbara Nowacka

Będzie powrót do obowiązkowych prac domowych? Szefowa MEN odpowiada

Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – mówi Barbara Nowacka.
Quady, alkohol i szybka jazda

Quady, alkohol i szybka jazda

Policjanci zatrzymali dwóch kierujących quadami. 41-latek miał prawie 2 promile alkoholu, a 13-latek nie miał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Same pojazdy tez nie były zarejestrowane ani ubezpieczone.

Jak bardzo trujący był dym z Bełżyc? Zapytaliśmy WIOŚ

10:41 Jak bardzo trujący był dym z Bełżyc? Zapytaliśmy WIOŚ

09:59

Błyskawiczny remont. Most otwarty miesiąc przed terminem

08:40

Rockowe Pożegnanie Lata w Puławach. Zagra Budka Suflera

07:01

Inauguracja sezonu: Azoty Puławy jadą do Mielca

22:47

Pożar w Bełżycach: Straż walczyła całą noc, ogień przestał się rozprzestrzeniać

21:39

Umowa na usługę – co powinna zawierać, aby chronić obie strony?

21:36

Dobry występ KPR Padwy Zamość w Warszawie

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli
galeria
film

Święto plonów powiatu puławskiego. Folklor i radiowe hity w Końskowoli

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Jacques Ndiaye znowu był bohaterem Motoru
film

Wejście smoka Jacquesa Ndiaye, Motor Lublin zdobył trzy punkty w Zabrzu

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

film
W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025