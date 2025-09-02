Błyskawiczny remont. Most otwarty miesiąc przed terminem

Kiedy ruszał, zakładano, że potrwa nawet do końca września. Ale remont mostu na rzece Sopot potrwał znacznie krócej. Nadleśnictwo Józefów świętowało otwarcie odnowionej konstrukcji bardzo uroczyście.
Drewniany mostek został pięknie przystrojony. Zamiast symbolicznego przecinania wstęgi zorganizowano przerąbanie toporkiem uwitej z gałęzi girlandy.
"Mamy nadzieję, że odnowiona przeprawa będzie dobrze służyć wszystkim odwiedzającym nasze lasy i ułatwi Wam spacery oraz rowerowe wycieczki. Serdecznie zapraszamy do korzystania i życzymy przyjemnych chwil na szlakach!" - czytamy w komunikacie Nadleśnictwa Józefów.
Przypomnijmy, że drewniany most nad Sopotem został zamknięty na półtora tygodnia przed końcem wakacji. Informując o rozpoczęciu prac i związanych z tym utrudnieniach leśnicy uprzedzali, że prace remontowe mogą potrwać do końca września. Ale, jak się okazuje udało się ze wszystkim uwinąć dużo wcześniej.
Przypomnijmy, że ten odnowiony obiekt w leśnictwie Fryszarka znajduje się na końcu tzw. Gościńca Fryszarskiego. To leśna droga, którą z Józefowa można dojechać m.in. do Osuch.
Sama Fryszarka to natomiast dawna osada położona w Puszczy Solskiej. Jej nazwa pochodzi od "fryszerki" czyli pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.
Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić
Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.