Błyskawiczny remont. Most otwarty miesiąc przed terminem

Drewniany mostek został pięknie przystrojony. Zamiast symbolicznego przecinania wstęgi zorganizowano przerąbanie toporkiem uwitej z gałęzi girlandy.

"Mamy nadzieję, że odnowiona przeprawa będzie dobrze służyć wszystkim odwiedzającym nasze lasy i ułatwi Wam spacery oraz rowerowe wycieczki. Serdecznie zapraszamy do korzystania i życzymy przyjemnych chwil na szlakach!" - czytamy w komunikacie Nadleśnictwa Józefów.

Przypomnijmy, że drewniany most nad Sopotem został zamknięty na półtora tygodnia przed końcem wakacji. Informując o rozpoczęciu prac i związanych z tym utrudnieniach leśnicy uprzedzali, że prace remontowe mogą potrwać do końca września. Ale, jak się okazuje udało się ze wszystkim uwinąć dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że ten odnowiony obiekt w leśnictwie Fryszarka znajduje się na końcu tzw. Gościńca Fryszarskiego. To leśna droga, którą z Józefowa można dojechać m.in. do Osuch.

Sama Fryszarka to natomiast dawna osada położona w Puszczy Solskiej. Jej nazwa pochodzi od "fryszerki" czyli pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie.