Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

Decyzję o powierzeniu Ludwig pełnienia obowiązków dyrektorki PPP podjął zarząd powiatu biłgorajskiego. W planach jest konkurs na to stanowisko. Ma być ogłoszony przed końcem zbliżającego się roku szkolnego.

"Powołanie jest na okres do 10 miesięcy, tj. maksymalnie do dnia 17 czerwca 2026 roku" - przekazano w komunikacie.

Nową osobę do kierowania poradnią trzeba było wybrać po śmierci dotychczasowego dyrektora Szczepana Łubiarza, który zmarł niedawno po ciężkiej chorobie.

Dla Edyty Ludwig praca w tej placówce nie jest niczym nowym. Jest tutaj zatrudniona już od 29 lat. Nowa dyrektor to doświadczona psycholożka i terapeutka rodzinna. Zawodowo zajmowała się dotąd diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi czy sprawiającymi trudności wychowawcze.

Prowadzi ponadto psychologiczne interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych, terapie indywidualne, rodzinne i grupowe, realizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.