Renta wdowia: Wnioski, szczegóły i odpowiedzi

W czwartek, 14 sierpnia, biłgorajski ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny. Będzie można dopytać o wszystko, co wiąże się z rentą wdowią i rentami rodzinnymi. Pracownik ZUS będzie czekał na pytania pod numerem

84 688 12 81

w godzinach 10 -12.

Renta wdowia pozwala od lipca łączyć wypłatę dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty) i renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Wybrane świadczenie przysługuje w całości, a drugie w 15 procentach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze renty wdowie. Jak pisaliśmy na początku lipca do 86 tys. osób trafiło łącznie blisko 317 mln zł, z czego ponad 30 mln złotych to kwota, o którą wzrosły wypłaty w związku z zastosowaniem tak zwanego zbiegu świadczeń. Dzięki rencie wdowiej świadczeniobiorcy zyskają średnio 352,46 zł.

– W województwie lubelskim pierwsze środki w ramach tzw. renty wdowiej otrzymało ponad 2,6 tys. osób na łączną kwotę 9,3 mln zł. Przygotowywane są kolejne wypłaty, które będziemy realizowali zarówno w terminach płatności dotychczas wypłacanych świadczeń jak i w inne dni lipca. Od sierpnia świadczenia w zbiegu będą wypłacane w terminach płatności – 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca – mówił miesiąc temu Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Więcej w naszym tekście Ruszyły wypłaty renty wdowiej. 9,3 mln zł trafiło już do mieszkańców naszego regionu.