Chełm nagradza talenty. 213 uczniów ze stypendiami prezydenta

Zamiast zwykłego pierwszego dzwonka – owacje i gratulacje. 1 września w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti 213 uczniów szkół podstawowych i średnich odebrało z rąk prezydenta Jakuba Banaszka stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną i reprezentowanie miasta na konkursach i olimpiadach.
Na uroczystości nie zabrakło ich rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ceremonię prowadziła Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty UM Chełm. – To nie tylko nagroda, ale i zachęta do dalszej pracy – podkreślał prezydent Banaszek, składając gratulacje wyróżnionym i ich opiekunom.
Rekordziści z liceów
Najwięcej powodów do dumy ma I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego – aż 51 stypendystów. Niewiele ustępuje mu II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – 50 nagrodzonych. Silną reprezentację miało także IV LO im. dr Jadwigi Młodowskiej – 32 uczniów, a Zespół Szkół Technicznych może pochwalić się 28 wyróżnionymi.
Sukcesy już od podstawówki
Na poziomie podstawowym największe grono nagrodzonych – 10 uczniów – reprezentuje Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej. Stypendia trafiły także m.in. do uczniów SP nr 1, 4, 6 i 8, a także Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
Motywacja w portfelu
Kwota stypendiów to 350 zł dla uczniów szkół średnich i 300 zł dla uczniów podstawowych. Choć nie jest to fortuna, symboliczny gest ma ogromne znaczenie – daje sygnał, że praca, pasja i zaangażowanie młodych chełmian są zauważane i doceniane.
Inwestycja w przyszłość
213 stypendiów to nie tylko liczby. To historie ambitnych nastolatków, którzy łączą naukę z działalnością społeczną i pasją. – Świadczy to o potencjale naszych szkół i młodzieży – podkreślali miejscy urzędnicy.