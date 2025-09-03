Chełm nagradza talenty. 213 uczniów ze stypendiami prezydenta

Na uroczystości nie zabrakło ich rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ceremonię prowadziła Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty UM Chełm. – To nie tylko nagroda, ale i zachęta do dalszej pracy – podkreślał prezydent Banaszek, składając gratulacje wyróżnionym i ich opiekunom.

Rekordziści z liceów

Najwięcej powodów do dumy ma I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego – aż 51 stypendystów. Niewiele ustępuje mu II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – 50 nagrodzonych. Silną reprezentację miało także IV LO im. dr Jadwigi Młodowskiej – 32 uczniów, a Zespół Szkół Technicznych może pochwalić się 28 wyróżnionymi.

Sukcesy już od podstawówki

Na poziomie podstawowym największe grono nagrodzonych – 10 uczniów – reprezentuje Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej. Stypendia trafiły także m.in. do uczniów SP nr 1, 4, 6 i 8, a także Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

Motywacja w portfelu

Kwota stypendiów to 350 zł dla uczniów szkół średnich i 300 zł dla uczniów podstawowych. Choć nie jest to fortuna, symboliczny gest ma ogromne znaczenie – daje sygnał, że praca, pasja i zaangażowanie młodych chełmian są zauważane i doceniane.

Inwestycja w przyszłość

213 stypendiów to nie tylko liczby. To historie ambitnych nastolatków, którzy łączą naukę z działalnością społeczną i pasją. – Świadczy to o potencjale naszych szkół i młodzieży – podkreślali miejscy urzędnicy.