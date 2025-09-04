Chełm rezygnuje z zakupu gruntów pod mieszkania. Postawi na własne bloki komunalne

Decyzję ogłoszono podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta. Dyskusja wokół zmian w wieloletniej prognozie finansowej pokazała, że priorytety Chełma przesuwają się wyraźnie w stronę budownictwa komunalnego.

Radny Krawczuk vel Walczuk z klubu Chełmianie dopytywał, czy oznacza to rezygnację z całej idei budowy mieszkań w tej lokalizacji. Odpowiedź wiceprezydenta Radosława Wnuka była jednoznaczna: miasto wycofuje się z zakupu działek, ponieważ ich cena czyniła inwestycję nieopłacalną.

Nie oznacza to jednak, że Chełm wycofuje się z planów mieszkaniowych. Jak podkreślił Wnuk, miasto ma już pozwolenia na budowę dwóch bloków komunalnych przy ul. Fabrycznej, a trzeci jest w fazie przygotowania dokumentacji. Dodatkowo adaptacji pod mieszkania poddane zostaną kamienice przy ul. Szkolnej i Obłońskiej.

– Ta liczba mieszkań powinna zaspokoić przynajmniej bieżące potrzeby osób oczekujących na lokale komunalne – zaznaczył wiceprezydent.

Ambicje władz Chełma są jeszcze większe. Prezydent Jakub Banaszek na początku roku przedstawił projekt zakładający budowę 450 mieszkań komunalnych, 50 socjalnych i 250 społecznych w latach 2025–2028. Inwestycje mają być nowoczesne, ekologiczne i przyjazne rodzinom: z windami, garażami podziemnymi, terenami zielonymi, placami zabaw oraz systemem mediów rozliczanych w modelu pre-paid.

Choć rezygnacja z zakupu gruntów przy Hrubieszowskiej brzmi jak krok wstecz, w praktyce może być dowodem na to, że Chełm nie chce przepłacać za marzenia, ale konsekwentnie realizować własną wizję rozwoju. Jeśli ambitny plan prezydenta Banaszka – budowa setek nowoczesnych mieszkań – faktycznie zostanie zrealizowany, miasto nie tylko zaspokoi bieżące potrzeby, ale też pokaże, że w polityce mieszkaniowej liczy się nie ilość obietnic, lecz skuteczność działań.