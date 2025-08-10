Nowe mieszkania w Pokrówce. 90 lokali dla mieszkańców gminy Chełm

Gmina Chełm dołącza do listy samorządów w powiecie chełmskim, które inwestują w mieszkania na wynajem. Po Leśniowicach, gdzie powstaje 11 lokali, przyszedł czas na ambitniejszy projekt w Pokrówce.

Podczas roboczego spotkania 5 sierpnia wójt Wiesław Kociuba, radny Lucjan Piotrowski oraz przedstawiciele spółki SIM Lubelskie ustalili ramowy plan działania. Powstaną dwa budynki wielorodzinne z pełną infrastrukturą, 139 miejscami parkingowymi i windami w każdym bloku.

– Chcielibyśmy, aby powstało w sumie 90 lokali mieszkalnych. To będzie inwestycja odpowiadająca potrzebom mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie mogą wziąć kredytu, ale stać ich na regularny czynsz – wyjaśnia wójt Kociuba.

Najemcy zostaną wyłonieni w drodze naboru wniosków, który ogłosi gmina. Pierwszym krokiem będzie złożenie formularza w urzędzie, później wnioski trafią do komisji kwalifikacyjnej. Po przydziale lokali podpisane zostaną umowy partycypacyjne, a po zakończeniu budowy – umowy najmu.

SIM Lubelskie działa w oparciu o preferencyjne źródła finansowania, współpracując z samorządami i Skarbem Państwa. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na relatywnie niski czynsz i stabilne warunki najmu.

Budowa przy ul. Wiosennej ruszy w IV kwartale 2026 r., a zakończy się w III kwartale 2028 r. Władze gminy zapowiadają, że już wkrótce zorganizują spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych.