Pijany Ukrainiec spowodował kolizję. Już go wydalili z Polski

Cudzoziemiec wpadł w poniedziałek w miejscowości Kamień. Zatrzymali go inni kierowcy. Widzieli, w jakim stylu przemieszcza się renault, więc podejrzewali, że kierowca może być pijany. Jechał zygzakiem, raptownie przyspieszał lub zwalniał. Na dodatek doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Świadkowie uniemożliwili mu dalszą jazdę i wezwali policję.

Badanie alkomatem wykazało w organizmie 44-latka prawie 4 promile alkoholu.

Ukrainiec został zatrzymany. Jego samochód zarekwirowano. Cudzoziemiec usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. - Odpowie też za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kierowanie bez uprawnień - informuje nadkom. Ewa czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Policjanci wystąpili też do straży granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju. Wczoraj został z Polski deportowany. Otrzymał jednocześnie zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju i innych ze strefy Schengen na okres 5 lat.