Skarby Lumpa – OST BLOK

O wystawie

OST BLOK to retrospektywa prezentująca dorobek artystyczny ostatnich 3,5 roku pracy Lumpa, który obejmuje wielowarstwowe dzieła — od obrazów, przez obiekty, po interwencje uliczne. Wystawa zabierze Was w podróż po estetyce Wschodniego Bloku, pełnej surowości, nostalgii i miłości do pociągów. Lump pokazuje, że śmieci mogą być dla kogoś skarbem, tworząc z nich osobliwą wizję miejskiej rzeczywistości. Jego twórczość to artystyczny recykling i partyzancka walka o przestrzeń miejską: adbusting, zakłócenia architektoniczne oraz street hacking.

- „OST BLOK to więcej niż wystawa — to próba uchwycenia esencji gdzie surowość spotyka się z nostalgią, a miejskie interwencje stają się językiem opowieści – objaśnia Łukasz Kuzioła, kurator wystawy. – „Lump nie tylko dokumentuje przestrzeń, ale także ją przekształca, odzyskując zapomniane fragmenty miasta i nadając im nowe znaczenie. Jego prace zmuszają nas do zatrzymania się, spojrzenia głębiej i zrozumienia, jak wiele historii kryje się w tym, co na co dzień ignorujemy” – dodaje.



Kim jest Lump

Piotr Pauk to absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od przeszło 25 lat działa aktywnie w przestrzeni miejskiej. Jego prace były prezentowane w Polsce oraz za granicą — m.in. w Hiszpanii, Francji, Gruzji i Indonezji. Lump to nie tylko artysta, ale i aktywista miejski, który stawia pytania o to, do kogo należy przestrzeń publiczna i jak można ją odzyskać dla mieszkańców.



Wydarzenie odbędzie się 8 marca 2025 roku (sobota) o godzinie 19:00 w przestrzeni Tytonie Art - Lubelskie Zakłady Tytoniowe. Wstęp wolny!