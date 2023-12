Sylwestrowy weekend w lubelskich klubach

HELIUM CLUB



PIĄTEK (29 grudnia) – Last Friday Night

Ostatni piątkowy melanżyk w tym roku! Przyjdźcie i rozgrzejcie się przed sylwestrem!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (30 grudnia) – Before New Years Party

Klasyczny Beforek przed Sylwestrem? Czemu nie! Przyjdź i baw się do białego rana!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 30 zł



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester 2023

1 Bilet = 3 Kluby

PRZEDSPRZEDAŻ - 50 ZŁ, W DNIU IMPREZY - 100 ZŁ



EL CUBANO



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester w El Cubano

Sylwester na Hempla! 1 bilet = 3 różne klimaty. Poczuj klimat prawdziwego lata, rozkołysanych bioder i gorącej nocy.

PRZEDSPRZEDAŻ - 50 ZŁ, W DNIU IMPREZY - 100 ZŁ



RZUT BERETEM



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester z Sami Swoi

Polski Sylwester w Berecie! Będziecie bawić się do największych Polskich hitów przeplatanych muzyką w klimacie 80' i 90's!

PRZEDSPRZEDAŻ - 50 ZŁ, W DNIU IMPREZY - 100 ZŁ



KLUB 30

PIĄTEK (29 grudnia) – Sylwestrowy Before. Band 30+ live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester 2023

BAL SYLWESTROWY 2023/2024.

Sprzedaż biletów wyłącznie w klubie przy ul. Peowiaków 6, Lublin:

piątki, w godzinach 09:00-14:00 oraz w piątki i soboty PODCZAS IMPREZ (od 21:00)



SERCE



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester 2023/2024

Zbliża się najbardziej ekscytująca noc w roku, gdzie sylwestrowa magia nabierze zupełnie nowego wymiaru! O niezapomniane emocje na parkiecie zadba DJ PAULSEN, który zagra największe taneczne hity wszechczasów!

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem:

tel.: 880 200 002, kontakt@sercelublin.pl



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (29 grudnia) – Ostatni piątek’23

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Fakto zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu! Barmani jak zwykle przygotują najlepsze drinki, a kucharze przyrządzą Wam pyszne jedzenie!

START o 21.00. Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (30 grudnia) – Sylwestrowy Before

Weź znajomych i wpadajcie się pobawić na parkiet który będzie rozgrzewać Dj Dźwięk! Muzyka startuje o 21, a kończy? To zależy od Was!

Start o 21.00.



PONIEDZIAŁEK (1 stycznia) – Gastro Sylwester

Jeżeli pracowałeś, pracowałaś w Sylwestra, lub za mało Ci zabawy, Ostro zaprasza na afterek sylwestrowy! Specjalnie dla Was na dolnej części dancefloor i zabawa do samego rana

DOM KULTURY



PIĄTEK (29 grudnia) – Best of 2023

Wszystko co najlepsze w 2023 - konkretne rapsy, słodkie rnb & tłuste trapy.

Lista FB do 23.00 wchodzi za free.

Start o 22.00.



SOBOTA (30 grudnia) – Ostatnia domówka

W Domu jest luźno, w domu leci muzyka taka jaką lubisz, w domu bawisz się tak jak chcesz. Zazwyczaj na domówkach jest tak, że zapraszasz 5 osób, a wpada 35. I zawsze ktoś się znajdzie, kto krzyknie „Daj to głośniej”!



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester 2023/2024 w DK

Sylwester w DK jest jak wielka DOMÓWKA. Część z Was przychodzi na start imprezy, niektórzy wbijają na godzinkę, a Ci co łączą dwie balangi wbijają w okolicy północy. Finał jest jeden - do rana parkiet jest pełen.

Informacje o biletach:

𝗜𝗜 𝗣𝗨𝗟𝗔: 𝟴𝟬𝘇𝗹 𝗱𝗼 𝟯𝟬.𝟭𝟮

𝗜𝗜𝗜 𝗣𝗨𝗟𝗔: 𝟵𝟵𝘇𝗹 𝟯𝟭.𝟭𝟮 & 𝗻𝗮 𝗯𝗿𝗮𝗺𝗰𝗲



UNICORN LOUNGE&CLUB



NIEDZIELA (31 grudnia) – Sylwester. Impreza.pl

Powitanie Nowego Roku z buta. Wasi ulubieni DJe, trapowa jazda bez trzymanki i... najlepsza publika w kraju!

Start 21:00. Cena biletów:

Do 00:00 - 80zl

Po 00:00 - 100zl



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



NIEDZIELA (31 grudnia) – Rockowy Sylwester

Czego możecie oczekiwać?

open bar - pijesz tyle ile chcesz (i możesz)

szwedzki stół - jesz ile dasz radę - dania ciepłe i przekąski, również wegańskie

wybór największych hitów serwowanych przez DJ-a, rockowe klasyki przeplatane dobrym disco.

Link do rezerwacji: https://www.panbilet.pl/.../Rockowy+Sylwester+w+Zgrzycie/