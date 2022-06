Zamość. Tańsze bilety do kina

Biznes i zalew w Lubelskiem. 2-metrowe sumy obok jednorożców

Prawie trzykrotne przebicie stawki, by móc handlować nad zalewem w Chodlu. Najlepszy dowód, że kąpielisko, które powoli przygotowuje się do sezonu, jest popularnym miejscem. Gmina zamawia atestowany piach, będzie przebadana woda. To ostatnie tygodnie spokojnego wędkowania w wodzie, w której rybie okazy pływają obok dmuchanych jednorożców.