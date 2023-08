Festiwal Kultury Żydowskiej po raz czwarty. W niedzielę startuje Lubliner

Już po raz czwarty odbędzie się Lubliner Festival, którego celem jest przywoływanie pamięci o historii i kulturze Żydów w Polsce, a w szczególności w Lublinie. Przez sześć sierpniowych dni organizatorzy będą upowszechniać żydowską kulturę przede wszystkim poprzez muzykę, stąd w przestrzeni miasta wybrzmiewać będą m.in. chasydzkie pieśni czy muzyka klezmerska.

- Nasze przedsięwzięcie, łącząc w sobie tradycję z nowoczesnymi środkami wyrazu, otwiera okno na nie tak odległą żydowską przeszłość miasta, pozwalając zanurzyć się w niej – choćby na chwilę – mieszkańcom Lublina, stykając ich z kulturą niegdysiejszych sąsiadów i przyjaciół - podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Lubliner Festival rozpocznie się 6 sierpnia. Uroczyste otwarcie odbędzie się o godz. 14 w Państwowym Muzeum na Majdanku, gdzie nastąpi upamiętnienie ofiar obozu i złożenie kwiatów.

Na godz. 15 na placu Litewskim zaplanowano otwarcie wyjątkowej wystawy plenerowej "Jerozolima jako Miasto Kultury" realizowanej w ścisłej współpracy z Ambasadą Izraela. Wystawa koncentruje się na spojrzeniu fotografów, którzy w czasie swoich wizyt w Jerozolimie uchwycili chwile intymne, małe sceny oraz tłumne zgromadzenia.

Pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć także niezwykły spektakl poświęcony wybitnej malarce Tamarze Łempickiej, której prace niedawno trafiły na stałe do Muzeum Narodowego w Lublinie. W spektaklu "T. de. Ł. Nienasycona", który będzie można zobaczyć o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) wystąpią Katarzyna Żak i Ewa Makomaska.

Wreszcie w niedzielny wieczór, o godz. 20.30, w Wirydarzu Centrum Kultury będzie można wysłuchać koncertu zespołu Marcina Pendowskiego z gościnnym towarzyszeniem śpiewaczki Lali Czaplickiej. Specjalnie na lubelski festiwal artysta przygotował aranżacje kompozycji m.in. Szpilmana i Rosnera.

Pierwszy dzień festiwalu będzie obfitował w różnorodne wydarzenia artystyczne, ale to dopiero początek przygotowanych atrakcji. Przez cały tydzień, aż do 13 sierpnia, w różnych zakątkach Lublina będzie można znaleźć ciekawe propozycje. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN zaprosi na spotkania m.in. z rabinem i kantorem, Symchą Kellerem (7 sierpnia, godz. 16.30), pisarką i reportażystką Agatą Tuszyńską (9 sierpnia, godz. 16.30) czy artystką Hanną Kossowską (10 sierpnia, godz. 16.30).

Miłośnicy kina będą mogli z kolei odkryć różnorodne produkcje poświęcone kulturze czy historii Żydów. Już drugiego dnia festiwalu o godz. 18 w Centrum Kultury odbędzie się pokaz wstrząsającego filmu "Portrecista" o człowieku, który w Auschwitz zmuszony był do fotografowania więźniów. Po projekcji odbędzie się spotkanie z twórcami. W ramach sekcji filmowej festiwalu będzie można zobaczyć także dwie współczesne izraelskie produkcje w Kinie Perła (ul. Bernardyńska 15). 7 sierpnia o godz. 21 widzowie zobaczą "Pustynne jabłka", a dzień później o tej samej porze - "Swat".

Lubliner Festival to również szansa odkrycia wyjątkowych miejsc na mapie Lublina, związanych z mieszkającymi tu przed laty Żydami. Dawną dzielnicę żydowską na Podzamczu będzie można zwiedzić melexem, codziennie od 9 do 12 sierpnia o godz. 11. - Poczujemy atmosferę dawnych żydowskich ulic – Cyruliczej, Kowalskiej i Furmańskiej i przejedziemy okolicami ulic już nieistniejących – Szerokiej, Jatecznej czy Krawieckiej - zapowiadają organizatorzy. W ramach festiwalu odbędzie się także zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego na Kalinowszczyźnie, Bramy Grodzkiej czy Jesziwy Mędrców Lublina.

Nie zabraknie również tematycznych warsztatów. Coś dla siebie znajdą zarówno wielbiciele kulinariów, którzy będą mogli odkryć smaki żydowskiej kuchni, jak chociażby tańca. Ciekawostką będą także zajęcia Krav Magi, czyli izraelskiej sztuki walki.

Program festiwalu zdominują jednak koncerty. W tym roku do Lublina przyjadą znakomici artyści, m.in. zdobywca nagrody Grammy zaliczany do ścisłej czołówki muzyków klezmerskich na świecie – Frank London. 12 sierpnia o godz. 20 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego nowojorski trębacz wystąpi wraz ze współzałożycielem zespołu Klezmatics, Lorinem Sklamberem, wokalistą gospel Joshuą Nelsonem oraz folkową formacją Dobranotch. To będzie wyjątkowa mieszanka muzyki klezmerskiej, improwizacji oraz gospel. Jakby emocji było mało, artyści zaproszą jeszcze po koncercie na afterparty do Centrum Kultury, gdzie o godz. 22 będzie można wspólnie pobawić się przy dobrej muzyce.

Warto będzie również zawrócić uwagę na koncerty organizowane w Centrum Kultury. 8 sierpnia o godz. 20 Olga Avigail Mieleszczuk i formacja Tango Attack zagrają koncert z okazji 75-lecia powstania Państwa Izrael. Z kolei 9 sierpnia o tej samej porze zostanie zorganizowany specjalny koncert z okazji 25-lecia zespołu Bester Quartet. Popularny zespół łączy muzykę klezmerską i jazz oraz awangardę. W czwartek o godz. 20 Leszek Żądło i Joachim Mencel zabiorą słuchaczy w niezwykłą muzyczną podróż do świata... science-fiction Stanisława Lema.

Festiwal zamknie zaplanowany na 13 sierpnia niezwykły koncert ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. O godz. 20 w Muszli Koncertowej wystąpią Aleksandra Idkowska, Kasia Malejonek, Martyna i Dagmara Melosik, Kasia Moś, Natalia Niemen, Ania Rusowicz, Symcha Keller, Darek Malejonek oraz Damian Ukeje.

- Niedzielny koncert wieńczący 4. Lubliner Festival będzie okazją do upamiętnienia wszystkich Sprawiedliwych, którzy w czasach niewyobrażalnego terroru nie zawahali się nieść pomocy swoim żydowskim sąsiadom - podkreślają organizatorzy.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na wybrane punkty programu będą obowiązywać wcześniejsze zapisy lub bezpłatne wejściówki dostępne w kasie CK.

PROGRAM:

3, 4, 6.08 / czwartek, piątek, niedziela

godz. 19:00 – Uliczni klezmerzy / Stare Miasto, plac Litewski

6.08 / niedziela – Dzień Otwarcia Festiwalu

godz. 14:00 – Ceremonia Pamięci / Państwowe Muzeum na Majdanku, Kolumna III Orłów na III polu

godz. 14:30 – zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku z przewodnikiem / start: przy Kolumnie III Orłów na III polu / zapisy

godz. 15:00 – Jerozolima jako Miasto Kultury – otwarcie wystawy / plac Litewski

godz. 16:00 – spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem / Kino CK

godz. 19:00 – T. de Łempicka. Nienasycona – spektakl teatralny / Sala Widowiskowa CK / bezpłatne wejściówki

godz. 20:30 – Pendofsky: Cicha woda brzegi rwie czyli był jazz – koncert / Wirydarz CK

7.08 / poniedziałek

godz. 16:30 – Widzący z Lublina i jego szkoła – spotkanie z Symchą Kellerem / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

godz. 18:00 – Portrecista / Byłem fotografem w Auschwitz – film + promocja książki – spotkanie z Anną i Irkiem Dobrowolskimi / Kino CK

godz. 21:00 – Pustynne jabłka – film / Kino Perła w Browarze Perła

8.08 / wtorek

godz. 16:30 – Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice- otwarcie wystawy / korytarz przy Kinie CK

godz. 18:00 – Łyżeczka życia – film + spotkanie z Bietą Ficowską / prowadzenie Cezary Harasimowicz / kino CK

godz. 20:00 – Olga Avigail Mieleszczuk & Tango Attack: Polskie pieśni hebrajskie – koncert z okazji 75-lecia powstania Państwa Izrael / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki

godz. 21:00 – Swat – film / Kino Perła w Browarze Perła

9.08 / środa

godz. 10:00 – Lubliner cymes – warsztaty kulinarne dla dzieci / Restauracja Mandragora / zapisy

godz. 11:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy / zapisy

godz. 16:00 – Lubliner tanc – warsztaty tańca izraelskiego / Sala 105a / zapisy

godz. 16:30 – Niezapisane nie istnieje – spotkanie z Agatą Tuszyńską / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

godz. 18:00 – Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna – wirtualna podróż. Prezentacja multimedialna i spotkanie z Tamarą Sztymą / Kino CK

godz. 20:00 – Nasze brzmienia – koncert z okazji 25-lecia zespołu Bester Quartet / Wirydarz

10.08 / czwartek

godz. 11:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy / zapisy

godz. 12:00 – Lubliner cymes. Kuchnia szabatowa – warsztaty kulinarne / Restauracja Mandragora / zapisy

godz. 16:00 – Lubliner tanc – warsztaty tańca izraelskiego / Sala 105a / zapisy

godz. 16:30 – Anioły w judaizmie – spotkanie z Hanką Kossowską / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

godz. 20:00 – Leszek Żądło i Joachim Mencel: Cosmic Silence – koncert / Wirydarz

11.08 / piątek

godz. 11:00 – Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego z prof. Andrzejem Trzcińskim / stary cmentarz żydowski, ul. Kalinowszczyzna / zapisy

godz. 16:00 – Krav Maga dla młodzieży i dorosłych – warsztaty / Sala 105a / zapisy

godz. 16:30 – Życie żydowskie w powojennej Polsce – spotkanie z dr. Wiesławą Młynarczyk / Kino CK

godz. 18:00 – Lubliner Szabat – wieczór szabatowy / parking przed Jesziwą Mędrców Lublina / Hotelem Ilan / bezpłatne wejściówki

12.08 / sobota

godz. 11:00 – Zwiedzanie żydowskiego Lublina melexem / plac Zamkowy / zapisy

godz. 12:00 – Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci / Sala 105a / zapisy

godz. 13:00 – Zwiedzanie Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN / Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN / zapisy

godz. 16:00 – Krav Maga dla młodzieży i dorosłych – warsztaty / Sala 105a / zapisy

godz. 16:30 – Koszerna wódka: historia przedwojennych gorzelni – spotkanie z Piotrem Przeniosło + degustacja / Wirydarz

godz. 18:00 – Dwie flagi – film dokumentalny / Kino CK

godz. 20:00 – A Yiddish Carnival: Frank London & Lorin Sklamberg & the Prince of Kosher Gospel Joshua Nelson / Dobranotch – koncert / Muszla Koncertowa im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim

godz. 22:00 – Night Klezz Dance – after party z Frank London & Dobranotch / Wirydarz

13.08 / niedziela

godz. 11:00 – Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku z przewodnikiem / start: Centrum Obsługi Zwiedzających / zapisy

godz. 11:00 – Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego z prof. Andrzejem Trzcińskim / stary cmentarz żydowski, ul. Kalinowszczyzna / zapisy

godz. 12:00 – Warsztaty muzyczno-ruchowe dla dzieci / Sala 105a / zapisy

godz. 13:00 – Zwiedzanie Jesziwas Chachmej Lublin / Jesziwa Mędrców Lublina / zapisy

godz. 16:00 – Krav Maga dla młodzieży i dorosłych – warsztaty / Sala 105a / zapisy

godz. 17:00 – Kot i pies – interaktywny spektakl dla dzieci / plac przed Centrum Kultury

godz. 20:00 – Nie ma większej miłości – koncert ku czci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata / Muszla Koncertowa im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim