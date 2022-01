"Inspiracje Ziemią... Zakwitły Bursztynem" - nowa wystawa w Centrum Spotkania Kultur

Na ekspozycję złożą się prace malarskie Krystyny Rudzkiej-Przychody oraz kolekcja bursztynu dr Lucjana Gazdy. Nie jest to pierwsza tego typu wystawa łącząca twórczość artystki oraz zainteresowania badawcze naukowca z Politechniki Lubelskiej. Ich współpraca sięga 1991 roku i wystawy "Inspiracje Ziemią..." z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w kazimierskim spichlerzu.



- Badania dotyczące złoża bursztynu na Lubelszczyźnie, w których uczestniczył dr Lucjan Gazda, były na tyle inspirujące, że stały się kolejnym tematem podjętym przez obydwojga przyjaciół - podkreślają twórcy wystawy i dodają, że będzie ona kusiła widza opowieścią pełną tajemnic, złotawej poświaty, mitów i prawdy o lubelskim bursztynie.



Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 13 lutego. Od wtorku do czwartku w godz. 13-18 oraz od piątku do niedzieli w godz. 12-18. Wystawa biletowana: ulgowy 4 zł, normalny 8 zł (darmowe środy).



Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.