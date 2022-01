"Gramy po... godzinach" - koncert w Kultowej Klubokawiarni

- Podczas spotkań, pod czujnym okiem instruktora – Michała Lewartowicza – uczestnicy uczą się tego, co jest istotne we wspólnym muzykowaniu, mogą nawiązać nowe kontakty, a co najważniejsze – zaistnieć jako członkowie zespołu muzycznego - opowiadają twórcy inicjatywy.



Efektem projektu jest jest powstanie dwóch grup: TB Skład 1630 oraz QuillQuoro. Inspiracją obu zespołów jest muzyka rockowa, blues, soul oraz pop.