Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Kury to jedna z najbardziej oryginalnych i awangardowych grup muzycznych w Polsce, będąca mieszanką takich gatunków muzycznych jak rock, jazz, punk czy też disco polo grane w formie parodii. Kury znane są z eksperymentowania na scenie poprzez łączenie sztuki poważnej z sarkazmem i groteską.

W piątek (19 września) Kury rozpoczynają trasę koncertową promującą ich nowy album pt. „Uno Lovis Party”.

A już w sobotę (20 września) muzycy zagrają w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 20. Beda nowe piosenki, takie jak „Wiosenny Szał”, „Memento Amoris”, „Teflonowy Mózg” i popularne utwory z P.O.L.O.V.I.R.U.S.

Bilety dostępne online oraz na bramkach w dniu koncertu.