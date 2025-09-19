Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Autor: GM
20 września 2025 0:00
(fot. Materiały Organizatora)

Kury to polski zespół założony w latach 90-tych przez Tymona Tymańskiego. Teraz przyjeżdżają do Lublina w ramach trasy promującej nowy album: „Uno Lovis Party”.

Kury to jedna z najbardziej oryginalnych i awangardowych grup muzycznych w Polsce, będąca mieszanką takich gatunków muzycznych jak rock, jazz, punk czy też disco polo grane w formie parodii. Kury znane są z eksperymentowania na scenie poprzez łączenie sztuki poważnej z sarkazmem i groteską.

W piątek (19 września) Kury rozpoczynają trasę koncertową promującą ich nowy album pt. „Uno Lovis Party”.

A już w sobotę (20 września) muzycy zagrają w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 20. Beda nowe piosenki, takie jak „Wiosenny Szał”, „Memento Amoris”, „Teflonowy Mózg” i popularne utwory z P.O.L.O.V.I.R.U.S.

Bilety dostępne online oraz na bramkach w dniu koncertu.

 

Moje zadanie to gromadzenie muzyki, gromadzenie wiedzy o muzyce, o całej popkulturze. Propagowanie jej, bo jest wspaniała, bo jest bardzo logiczna, bo może umożliwić innym ustosunkowanie się do tego, co widzą dookoła – mówi Hirek Wrona
Hirek Wrona: Muzyka po to jest, żeby pomagała przetrwać najtrudniejsze chwile

Daria ze Śląska: Smutek jest bezpieczny
DO USŁYSZENIA

Daria ze Śląska: Smutek jest bezpieczny

Przygotowałem miejsce w piwnicy, wniosłem meble, zamówiłem szyld, a żonie powiedziałem, że od tej pory jestem kustoszem – odpowiada Marek Naumiuk

Winyle i gramofony: Żonie powiedziałem, że od tej pory jestem kustoszem

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Gdy mowa o wyborze mebli, większość ludzi dzieli się na dwa obozy: jedni uważają naturalne drewno za jedyny symbol jakości, drudzy szukają możliwie najtańszych rozwiązań, kierując się wyglądem. I jedni, i drudzy często ulegają utrwalonym mitom. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane „tanie” materiały.
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.
Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Słodko-gorzka była dzisiejsza konferencja prasowa ministra sportu, Jakuba Rutnickiego w Puławach. Z jednej strony sukces - Sejm przyjął uchwałę, o którą postulował prezydent Paweł Maj, z drugiej - miejski orlik pozostaje zamknięty, a sądowe zakazy obowiązują.
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Choć kalendarz wskazuje że mamy drugą połowę września, to termometry wskazują temperatury iście letnie. O tym jaki będzie weekend opowie Gabriela Szewczyk.

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie
20 września 2025, 0:00

Kury w Lublinie, czyli Uno Lovis Party w Zgrzycie

Kury to polski zespół założony w latach 90-tych przez Tymona Tymańskiego. Teraz przyjeżdżają do Lublina w ramach trasy promującej nowy album: „Uno Lovis Party”.
Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie
20 września 2025, 0:00

Bublin Jechane, czyli Kosmioczny Zjazd w Lublinie

Bublin Jechane to nazwa cyklu imprez rave'owych odbywających się w Lublinie. Na ostatnia sobotę lata zaplanowano "Kosmiczny Zjazd"
Na inaugurację sezonu 2025/2026 PZL Leonardo Avia przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno. W sobotę liczy na pierwsze zwycięstwo

PZL Leonardo Avia Świdnik chcę się odegrać na Lechii

W sobotę o godzinie 18 PZL Leonardo Avia Świdnik po raz pierwszy w nowym sezonie zagra przed własną publicznością.
USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

USK Nr 4 w Lublinie zaprasza panie na pierwsze Q&A. Tematem będą problemy ginekologiczne

Nawet co druga kobieta zmaga się z problemami ginekologicznymi, takimi jak przewlekły ból miednicy czy obfite krwawienia. O tym, jak współczesna ginekologia radzi sobie z takimi przypadłościami, będzie można porozmawiać już we wtorek, 23 września, podczas pierwszej sesji Q&A organizowanej przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.
Osiołki czekają na dzieci

Słodka Ekipa zaprasza na piknik cukrzyka

Osiołki do głaskania, mnóstwo rozmów oraz smakołyki – to wszystko czeka na chorych i ich rodziny podczas Pikniku Cukrzyca łączy – Rodzinny Piknik na Lubelszczyźnie. Chorzy dotknięci tą przewlekłą dolegliwością mogą się spotkać już w najbliższą sobotę na Ranczu Wróblówka, w Kozicach Dolnych-Kolonia 53, koło Piask.
Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Bronowicka 3 w nowej odsłonie. Powstanie tu nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej

Dawny budynek usługowy przy ul. Bronowickiej 3 w Lublinie przejdzie gruntowną przebudowę. Za półtora roku ma się tu mieścić nowoczesne Centrum Interwencji Kryzysowej – miejsce, w którym osoby w trudnych sytuacjach życiowych znajdą wsparcie specjalistów. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację inwestycji.
Paulina Wdowiak ma szansę zaliczyć kolejne występy w reprezentacji Polski

Polskie piłkarki ręczne zmierzą się z Serbią. Dwie zawodniczki PGE MKS El-Volt w kadrze

Aleksandra Rosiak i Paulina Wdowiak przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w sobotę zmierzy się z Serbią.
Bilety tańsze niż ulgowe. Święto kina w CKF Stylowy

Bilety tańsze niż ulgowe. Święto kina w CKF Stylowy

Zdjęcie z planu zdjęciowego filmu "Przysięga Ireny" kręconego w Lublinie

Serial "Lalka" nakręcą w Lublinie

Gala festiwalowa, podczas której ogłoszono wyniki odbyła się w niedzielę (24 sierpnia) na Rynku Wielkim w Zamościu
Po „Spotkaniach z historią”. To jedyny taki festiwal w Polsce

Zdjęcie ilustracyjne

„Nieuchwytni. Odtajnione dokumenty, niewyjaśnione śledztwa PRL”

Duch Witkacego w Lublinie

Duch Witkacego w Lublinie

Święto zimnej fali w Lublinie. Spotkanie z Rafałem Księżykiem wokół jego najnowszej książki

Święto zimnej fali w Lublinie. Spotkanie z Rafałem Księżykiem wokół jego najnowszej książki

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci