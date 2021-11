Książki dla najmłodszych czytelników

Andrus Kivirahk: Tilda i Kurzołek

Mała Tilda nie pamięta swojego taty. Bardzo kocha mamę, ale w samotności zastanawiała się, czy jest podobna do taty, kim był i dlaczego umarł.

Pewnego dnia do domu Tildy przybywa maleńki jak ziarnko kurzu aniołek. Aniołek-kurzołek, który ma moc przywracania wspomnień. Dzięki niemu zmieni się życie dziewczynki, jej przyjaciela, a także wielu innych mieszkańców miasta.

Deron R. Hicks: Skok na Rembrandta

National Portrait Gallery Museum w Waszyngtonie. Dwunastoletni Art ma pewność, że szykuje się coś niedobrego, ale jedyne dowody, jakie ma na poparcie swojej teorii, to mrożona mokka, czterdzieści dwa kroki i tajemnicza kobieta, która codziennie pojawia w muzeum o tej samej godzinie.

Kiedy Artowi udaje się przekonać najlepszą przyjaciółkę Camille, że ktoś szykuje wielki napad, rozpoczyna się ekscytująca pogoń przez Waszyngton.

Dorota Lipińska, Monika Ufel, Joanna Bartosik: Franek, Frania & Felix. Pojazdy - vehicles

Jak to jest jechać wozem strażackim? Albo płynąć łodzią podwodną? Franek, Frania & Felix to seria kartonówek dla najmłodszych skonstruowana w taki sposób, by otwierała na kontakt z językiem obcym oraz a może przede wszystkim dawała przyjemność z obcowania z książką.

Można ją czytać po polsku lub po angielsku, a także puścić wodze fantazji i tworzyć własne historie o sympatycznych bohaterach.

Dorota Lipińska, Monika Ufel, Joanna Bartosik: Franek, Frania & Felix. Dzien i noc – day and night

Kiedy słońce wstaje - wstajemy, a kiedy zachodzi - idziemy spać. Dzieci poznają i uczą się nazywać codzienne czynności, a także zwroty na dobry dzień i na dobranoc w językach polskim i angielskim. Do książki przygotowane jest nagranie wykonane przez profesjonalnych lektorów, dostępne za pomocą kodu QR.

Anton Bergman, Emma AdBage: Czy to prawda Ester?

W szkole Signe i Ester uczniowie zbierają pieniądze na rzecz dzieci-uchodźców. Organizują pchli targ, ale Ester namawia przyjaciółkę do zdobycia funduszy w inny sposób. Tylko czy Signe odważy się zapukać do drzwi obcych ludzi? Albo zaśpiewać solo? I czy to ma coś wspólnego z żebraniem?

Okazuje się, że zbieranie pieniędzy to nie taka łatwa sprawa, a w dobrej wierze można czasem podjąć złe decyzje. Akcja książki nabiera tempa, gdy Signe za namową Ester postanawia przeznaczyć na sprzedaż rzeźbę, która należy do taty, nic mu nie mówiąc...

Edgar Keret, Tami Bezaleli: Maleńkie Królestwo

W maleńkim królestwie żyli spokojnie Król Dobre Serce, jego Mądry Doradca i dwóch zwykłych ludzi, którzy pracowali na polu truskawek. Zdarzyło się jednak tak, że poddani odeszli (w poszukiwaniu miłości, przyjaźni, rodziny), a król i doradca zostali sami.

Listy od szczęśliwych byłych poddanych przyjęli z mieszanymi uczuciami – wszak bez poddanych nie ma królestwa...

Sofie Maria Brand: Święta na świecie

Kto z was chciałby dostać pod choinkę zęby morsa albo zgniłego ziemniaka? Co by było, gdyby przyjechał do was Mikołaj na saniach, które ciągną kangury?

Okazuje się, że pachnąca żywicą choinka, karp i łamanie się opłatkiem to niejedyne sposoby obchodzenia Gwiazdki. Jak wygląda ona w innych zakątkach świata?

Shannon Messenger: Zaginione miasta. Niewidzialni

Sophie Foster ucieka, ale przynajmniej nie została sama. Wraz z najbliższymi przyjaciółmi pragnie dołączyć do tajemniczej grupy Czarnego Łabędzia.

Wrogowie Sophie jednak nie odpuszczają i rozprzestrzeniają przerażającą plagę, która zagraża bezpieczeństwu całego gatunku. Sophie i jej przyjaciele walczą wszystkim sposobami — dołączają do nich nowi sojusznicy — ale każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje.

Sara Pennypacker: PAX. Droga do domu

Minął rok, odkąd Peter ostatni raz widział swojego ukochanego liska Paxa. Gdy jedno ze szczeniąt Paxa poważnie się rozchoruje, pozostaje mu tylko liczyć tylko na jedynego zaufanego człowieka, Petera. Choć chłopiec chciał zapomnieć o przeszłości, jego miłość do ukochanego lisa nigdy nie wygasła.

Zarówno Peter, jak i Pax wyruszają w drogę do domu, wspierając się, gdyż wszystkie rany mogą się zabliźnić dzięki mocy uzdrawiającej miłości.

Alisha Sevigny: Tajemnice pustyni. Zaginiony papirus

Po strasznym pożarze, w którym giną rodzice Seshy i Ky, dzieci królewskiego lekarza faraona próbują przetrwać, zaklinając węże i kradnąc jedzenie, nie wiedząc, w kim tak naprawdę mogą pokładać zaufanie.

Gdy zostają odnalezione i sprowadzone do pałacu, faraon zleca Seshy znalezienie rzadkiego dokumentu medycznego, który wcześniej przepisywał jej ojciec. Poszukując cennego papirusu, Sesha zaprzyjaźnia się ze skrybą i z młodą księżniczką, bada pałacowe intrygi i odkrywa oszustwa.