Książki na jesienne wieczory. Co warto mieć na półce?

GRZEGORZ UZDAŃSKI: WYPIÓR

Historia o parze znerwicowanych, wielkomiejskich trzydziestolatków, którym sypie się związek. Opowiedziana z humorem i realizmem, jest zarazem opowieścią niesamowitą, gdyż jedną z głównych ról gra tu przeistoczony w wampira Adam Mickiewicz. Tekst jest napisany klasycznym dla literackiej polszczyzny trzynastozgłoskowcem.

JOHN GRISHAM: CZAS ŁASKI

Jeden z najpopularniejszych amerykańskich pisarzy zabiera nas do Clanton w stanie Missisipi. Miasteczko znów jest podzielone, a adwokat Jake Brigance – znany z powieści i filmu „Czas zabijania” – ponownie znajduje się w centrum wydarzeń. W Clanton do zabójstw dochodzi raz na kilkadziesiąt lat. Nic więc dziwnego, że takie wydarzenie elektryzuje społeczność całego hrabstwa. Zwłaszcza gdy ginie zastępca szeryfa.

GRAHAM MASTERTON: DOM STU SZEPTÓW

Allhallows Hall jest rozległą położoną na ponurych i mglistych wrzosowiskach. Niewielu miałoby odwagę, by tu osiąść. A jednak były naczelnik więzienia, Herbert Russell, zdecydował się na to bez wahania.

Teraz, kiedy już nie żyje, posiadłość dziedziczą jego dzieci. W dniu, w którym rodzina decyduje się opuścić Allhallows Hall i nigdy już tam nie wracać, we wnętrzu domu przepada bez wieści mały Timny...

ŁUKASZ ZAWADA: WYDATKI

Powieść o wielkiej miłości, która – trochę jak w klasycznych romansach, a trochę zupełnie inaczej – nie może się ziścić. Powieść podróżnicza o odkryciu Ameryki i encyklopedyczna, odzwierciedlająca intelektualny horyzont właściwy dla naszej kultury. Powieść resentymentalna, pełna żalu, że nie jest komercyjną, dochodową powieścią – i powieścią w ogóle.

NINA CZARNECKA: CIEPŁO. NAJPRZYTULNIEJSZY PORADNIK OSIĘDBANIA

Być może jesteś osobą, która na myśl o zbliżającej się jesieni marzy tylko o tym, żeby otulić się ciepłym kocem i zapaść w zimowy sen. A może z niecierpliwością wyczekujesz momentu, kiedy upalne lato odejdzie na dobre, a ty będziesz mogła zaszyć się w domu z książką i wielkim kubkiem gorącego kakao. Do wszystkich autorka przedstawia sprawdzone sposoby na to, jak uprzyjemnić sobie codzienność.

CORANNE MICHAELS: WINDĄ DO NIEBA

Holly nie cierpi Bożego Narodzenia i wolałaby, by je ktoś odwołał. Świąteczne dni przypominają jej jedynie o tym, że jest sama. I wtedy los bierze sprawy w swoje ręce.

Awaria windy sprawia, że kobieta ze znajomym mężczyzną zdani są tylko na swoje towarzystwo. Odcięci od świata są skazani na siebie.

ABBY JIMENEZ: ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE

Adrian Copeland, zabójczo przystojny prawnik, poznaje youtuberkę Vanessę, gdy którejś nocy, nad ranem, puka do jej drzwi zaniepokojony płaczem noworodka. Tak rodzi się przyjaźń, a od przyjaźni do zakochania tylko jeden krok, to – mimo wcześniejszych postanowień, że „nigdy” i „wcale”.

RYSZARD ĆWIRLEJ: MORDERCZA ROZGRYWKA

Luty 1986 roku. Młoda studentka znika w drodze do akademika.

Czerwiec 1987 roku. W Poznaniu rozpoczynają się Międzynarodowe Targi. Do miasta przyjeżdżają goście z całego świata. W hotelu Polonez podczas dancingu na oczach bawiących się ludzi zostaje zastrzelona kobieta. Wkrótce okaże się, że w każdej z tych spraw pojawiają się nici wzajemnych powiązań.

ANNE FRASIER: ZNAJDŹ MNIE

Seryjny morderca Benjamin Fisher, który od trzydziestu lat odsiaduje wyrok w więzieniu, postanawia wskazać policji miejsca, gdzie ukrył ciała swoich ofiar. Stawia jednak warunki prowadzącemu sprawę detektywowi Danielowi Ellisowi. Najważniejszy z nich to obecność jego córki Reni, byłej agentki i profilerki FBI.

JANE CORRY: TA, KTÓRA ZAWINIŁA

Ellie wiedzie pozornie beztroskie życie, ma przystojnego męża, dzieci oraz ukochanego wnuka. Gdy do jej męża dzwoni jednak kochanka, z którą dawno już miał zakończyć romans, Ellie nierozważnie na chwilę traci z oczu małego Josha. To, co wydarzy się później, sprawi, że z całą mocą odżyją traumy z jej dziecięcych lat.

BRAD STONE: WSZECHMOCNY AMAZON

Opowieść o tym, jak największa na świecie firma, będąca tytanem technologii, objęła swoim zasięgiem nie tylko globalny handel, ale także Waszyngton, Hollywood, przestrzeń kosmiczną i ludzkie umysły. Po niecałych trzydziestu latach od momentu założenia, Amazon to już nie tylko sklep, w którym kupisz wszystko − to biznesowy gigant, który zrewolucjonizował światową branżę e-commerce.

LESZEK HERMAN: KRZYŻ PAŃSKI

George O’Malley, pracownik Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii znajduje tajemnicze kufry należące do ambasadora Jej Królewskiej Mości Polsce w latach 1945-1947. Czy spadkobierczyniom właściciela uda się odnaleźć skarb z czasów Napoleona? Śledztwo, które prowadzą obejmie pół kontynentu i kilkaset lat europejskiej historii.

WIOLETA BŁAZUCKA: PIEROGI Z KIMCHI

Autorka, znana jako „Pierogi z Kimchi”, odczarowuje dla nas kuchnię koreańską. W książce pokazuje, że tradycyjne koreańskie dania można wykonać w każdym polskim domu z łatwo dostępnych składników. W dodatku większość z nich można wykonać ze składników dostępnych w każdym supermarkecie.

METTE VEDSO: KWIECIEŃ PLECIEŃ

Podczas lekcji angielskiego szesnastoletnia Pi nagle upada. Diagnoza to zaburzenia lękowe. Rodzice Pi rozpoczynają walkę o jak najszybszy powrót córki do normalnego życia. Pi jednak się nie spieszy... Niespodziewanie zaprzyjaźnia się z sąsiadkami – starszą panią Gillian Brown, Biancą oraz jej córką Vicky.