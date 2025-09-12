Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.
Spektakl Poskromienie złośnicy w reżyserii Igora Gorzkowskiego łączy lekkość szekspirowskiej komedii z powagą pytań o miejsce kobiety i mężczyzny w świecie i o granice wolności w relacjach międzyludzkich.
– Zaprosiłem trzy aktorki, żeby zagrały główną rolę: Edytę Ostojak, Kamilę Janik i Ninę Biel. Skąd ten koncept? To duże wyzwania, potrójna praca, żeby tak ułożyć wielopłaszczyznową strukturę spektaklu, aby opowiadała się jedna historia. Z drugiej strony wydaje mi się, że szekspirowska postać złośnicy jest rozwarstwiona. Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy. Korzystając z świetnego przekładu Stanisława Barańczaka chcemy przez ten dramat opowiadać o współczesnych ludziach – opowiadał nam w lipcu Igor Gorzkowski, reżyser spektaklu.
Jedna złośnica, trzy Kasie w teatrze Osterwy w Lublinie
Z jednej strony mamy wizję rozbudowy teatru, który za trzy lata będzie miał pięć scen. Z drugiej strony szukamy miejsca autonomicznego i całkowicie niezależnego na czas rozbudowy Teatru Osterwy. Znaleźliśmy bardzo ciekawe miejsce –Rozmowa z Igorem Gorzkowskim, przewodniczącym Rady Programowej Teatru Osterwy i reżyserem spektaklu „Poskromienie złośnicy”, którego premierę zobaczymy w Lublinie we wrześniu
– Jest w tym spektaklu dużo kolorów, około 40 kostiumów, rozbudowana scenografia. Do wymyślenia są przynajmniej dwa potężne światy.
Jakie? – Padwa to świat elit, dobrobytu, obnoszenia się z wysokim pochodzeniem i koneksjami, świat dobrego tonu a za razem hipokryzji. Mieszkańcy Padwy pod dobrodusznym uśmiechem skrywają pogardę dla świata niższego, undergroundu, dystopijnego śmietnika, skąd przybywa Petruchio i dokąd zabiera Kasię. Myślę, że od strony inscenizacji, scenografii, kostiumów Teatr Osterwy potrzebuje w tym momencie efektownego widowiska.
Poskromienie złośnicy
Premiera w sobotę 13 września, o godz. 19. Kolejne spektakle: 14 września o 18 oraz 18, 19, 20 września o 19, a 21 września o 18.
Bilety na stronie teatrosterwy.pl.
W spektaklu występują • Nina Biel • Kamila Janik • Edyta Ostojak • Jowita Stępniak • Włodzimierz Dyła • Wojciech Dobrowolski
• Paweł Ferens • Oskar Rybaczek • Michał Czyż • Wojciech Rusin • Maciej Grubich.
Reżyseria: Igor Gorzkowski
Scenografia: Honza Polivka
Kostiumy: Joanna Walisiak
Dramaturgia ruchu: Iwona Pasińska
Muzyka: Maciej Witkowski
Reżyseria światła: Zofia Krystman