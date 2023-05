W sobotę wręczą "Złote Kieszenie"

W piątek o godz. 19 zaplanowano pokaz ostatniego spektaklu tej edycji festiwalu. Mowa o "Lalce" w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie. Sztuka charakteryzuje się bogatą scenografią, kostiumami i światłami zaprojektowanymi przez Łukasza Błażejowskiego, za co otrzymała nominację w plebiscycie "Teatr" w kategorii najlepsza scenografia sezonu. Bilety na spektakl dostępne są w kasie CSK oraz online.



27 maja o godz. 19 na przygotowanej w wyjątkowej oprawie gali zostaną ogłoszone wyniki tegorocznego konkursu "Scena w Budowie". Laureatów festiwalu wyłoni Jury w składzie: Marek Waszkiel, Małgorzata Komorowska, Zofia de Ines oraz Jarosław Cymerman. Podczas gali wręczone zostaną nagrody: "Złota Kieszeń" za najlepszą scenografię, "Złota Kieszeń" za najlepsze kostiumy oraz nagroda Grand Prix "Złota Kieszeń". Wstęp wolny.



Ponadto w ostatni weekend festiwalu nastąpi otwarcie wystawy prac studentów polskich uczelni artystycznych "Afrodyta". Wernisaż ekspozycji zaplanowano na 27 maja o godz. 18. To prezentacja najciekawszych prac studentów polskich Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Katowic i Łodzi oraz z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Inspiracją dla artystów była tytułowa Afrodyta - bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności.



Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna do 2 lipca.