Koniec z ukrywaniem zła. Nowa technologia przeciw szkolnej przemocy

Bicie, kopanie, szarpanie, niszczenie mienia, wyzywanie, obrażanie, grożenie, obmawianie, szantażowanie, izolowanie od grupy, manipulowanie, stosowanie obraźliwych komentarzy w internecie, rozpowszechnianie plotek, podszywanie się - to przykłady tzw. bullyingu, inaczej powtarzającej się oraz intencjonalnej przemocy. Według warszawskiej uczelni SWPS w polskich szkołach doświadczyło jej ponad 60 proc. uczniów, 4 proc. dręczonych jest codziennie.

Mimo tego, że w szkołach pracują wykwalifikowani psycholodzy, a wychowawcy często są otwarci na uczniów oraz ich problemy, ofiary bullyingu oraz jego świadkowie często z tych oficjalnych kanałów komunikacji nie korzystają. Według ekspertów, powodem jest lęk przed wykluczeniem z grupy i napiętnowaniem z powodu "donoszenia". Brak reakcji na krzywdę prowadzi do pogłębienia problemu, o którym często wiedzą tylko uczniowie. Co zrobić, żeby system zaczął chronić ofiary?

Rozwiązaniem, które zdobywa popularność w Polsce jest cyfrowa platforma Resql, która umożliwia anonimowy kontakt pomiędzy uczniem, a wybranym wcześniej nauczycielem-interwentem. Nauczyciel dostaje wiadomość o przypadku przemocy lub kryzysu, w jakim znajduje się dany uczeń i dzięki temu może zareagować. W całym kraju z Resql korzysta już ponad 400 szkół z czego 11 na Lubelszczyźnie, na razie głównie w Lublinie i Chełmie. W nowym roku szkolnym dołączy także Dęblin, a dokładniej wspomniana SP nr 4.

Dęblińska podstawówka wygrała bezpłatny dostęp do tej platformy startując w ogólnopolskim plebiscycie "Przerwij krąg przemocy w swojej szkole", gdzie zdobyła 11. miejsce (na 711 szkół) pod względem liczby głosów. Z Resql-a szkoła będzie mogła korzystać za darmo przez cały nowy rok szkolny. Komercyjny koszt rozwiązania wynosi niecałe 3 tys. zł netto na rok. Cena zależy od wielkości placówki.

Jak tłumaczy nam Justyna Grzybowska, koordynator programu m.in. w woj. lubelskim, kluczowym elementem jest anonimowość. Uczniowie mają gwarancję, że ich personalia nie zostaną ujawnione pracownikom szkoły ani żadnej innej osobie. Wyjątkiem jest wniosek ze strony służb w przypadku np. zagrożenia życia. Chroniona jest także sama treść rozmów, do której dostęp, jak na prywatnym czacie, mają jedynie interwenci.

Zgodnie z założeniami interwenci także są chronieni - na platformę powinni logować się na swoich służbowych laptopach w czasie pracy szkoły a odpowiedzi udzielać po 24 godzinach, co przeciwdziała "trollowaniu" systemu. Pracownicy Resql podkreślają przy tym, że platforma, dostęp do niej, sama szkolnych problemów nie rozwiązuje. Najważniejszym jej ogniwem pozostaje wybrani przez społeczność nauczyciele, osoby, do których uczniowie mają zaufanie. Dlatego zanim ci otrzymają dostęp do Resql przechodzą obowiązkowe szkolenie.