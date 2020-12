Już u nas są. Chińskie szczeżuje znaleziono w dwóch miejscach w regionie

• Skąd w stawie hodowlanym z wigilijnymi karpiami wzięły się wielkie chińskie szczeżuje?

– Z narybkiem. Ten gatunek małża produkuje pasożytującą na rybach larwę (glochidium). Nie ma kontroli narybku, nikt nie sprawdza czy na skrzelach, płetwach i skórze nie mają mikroskopijnych punkcików - larw małży. Nie stosuje się pod tym kątem kwarantanny ryb. I tak glochidia trafiają do stawu, gdzie po jakimś czasie opadają na dno i zagrzebują się w osadach dennych. W ogóle do Polski szczeżuje chińskie trafiły już w latach 80. ubiegłego wieku, ale nie wprost z dorzeczy azjatyckich rzek Amur i Jangcy, lecz poprzez Węgry.

• Na karpiu przyniesiemy je do domu?

– Tylko fachowcy dostrzegą larwy na skrzelach czy skórze karpia. Niemniej jednak mam apel do wszystkich, którzy by chcieli ratować wigilijne ryby wypuszczając je na wolność do rzeki czy zalewu. Niech tego nie robią. W ten sposób inwazyjny gatunek mięczaka przeniesie się do kolejnego akwenu. I zagrozi naszym rodzimym gatunkom skójek i szczeżuj, zabierając im pokarm i miejsce do życia. Ponadto larwy szczeżui chińskiej konkurują z larwami rodzimych gatunków o dostęp do ryb-żywicieli. A warto podkreślić, że jedna samica tego obcego gatunku małża może wyprodukować nawet milion larw!

Ciekawym przykładem może być los różanki. To ryba pod ochroną częściową. Do rozwoju potrzebuje małży (skójek i szczeżuj), w których składa jaja. Gdy zrobi to w szczeżui chińskiej, to ona nie chce przyjmować potomstwa różanki, usuwa zdeponowane przez rybę jaja. Rodzime gatunki małży tego nie robią i różanka może się w nich rozmnażać.

• Jak można pomóc?

– Wystarczy zrobić zdjęcia znalezionym małżom (ich muszlom) i przesłać na adres anna.labecka@uj.edu.pl wraz z informacjami o dacie znaleziska i z koordynatami GPS (zachęcam do stworzenia linku z pinezką w mapie gogle). Mile widziane są również dodatkowe informacje o typie zbiornika, w którym znaleziono małże (rzeka, starorzecze, jezioro, staw, zbiornik powyrobiskowy); typie dna (piaszczyste, muliste, żwirowe; czy dno jest porośnięte roślinnością czy nie); czy zbiornik jest zarybiany oraz użytkowany wędkarsko; jakie gatunki ryb występują w zbiorniku? Generalnie zależy mi na stworzeniu mapy występowania gatunków rodzimych i obcych w Polsce uwzględniając wszystkie typy zbiorników wodnych.

Na moim profilu FB w komentarzach są informacje o małżach i wskazówki jak przygotować zdjęcia biorąc udział w projekcie.