Andrzej Duda ma nową pracę, to nie koniec jego kariery

Były prezydent Polski, Andrzej Duda, rozpoczyna nowy etap medialnej aktywności – jako autor i prowadzący własny program w internetowym Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.
Lider portalu poinformował w mediach społecznościowych, że Duda stworzy cykl 16 odcinków.
„Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie” – napisał Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych.
Pierwszy odcinek będzie miał premierę 16 września.
To pierwsza tak szeroka inicjatywa publicystyczna Andrzeja Dudy po zakończeniu 10-letniej kadencji. Sam były prezydent, jak podkreślał w udzielanych wywiadach, na ten moment nie zamierza zrezygnować z pracy i przejść na emeryturę.