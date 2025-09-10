Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – przekazał w środę po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o formalnym wniosku o konsultacje z sojusznikami po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony informował premier Donald Tusk.
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił wszystkie niezbędne procedury; rano premier Donald Tusk przekazał, że doszło do co najmniej 19 naruszeń polskiej przestrzeni, a co najmniej 3 drony zostały strącone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Użycie uzbrojenia przez polskie lotnictwo to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski.
Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Premier: To jest coś więcej niż prowokacja
Rosyjskie drony tej nocy wielokrotnie przekroczyły przestrzeń powietrzną Polski. Było ich kilkanaście. Część została zestrzelona. Operacja wojskowa na polskim niebie trwa. Jest apel do mieszkańców zagrożonych województw o pozostanie w domach. Dotyczy to lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy.
Rano, podczas przedstawiania informacji w Sejmie, premier zapowiedział, że Polska złoży formalny wniosek do Rady Północnoatlantyckiej o uruchomienie art.4 NATO, mówiącego o konsultacjach sojuszników w sytuacji zagrożenia jednego z nich. Wniosek ten został uzgodniony z prezydentem Karolem Nawrockim.
Artykuł 4. brzmi tak:
„Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.
O tym, że konsultacje sojuszników w ramach art. 4 już się odbyły, poinformował (kilka minut po godzinie 13) PAP rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier wskazywał m.in., że strona polska będzie apelować o zwiększenie ochrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej polskiej przestrzeni powietrznej.
W tym samym czasie na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał m.in., że Rada Północnoatlantycka omówiła sytuację w świetle wniosku Polski o konsultacje, sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili działania Rosji. Rutte przekazał, że sojusznicy są zdecydowani bronić terytorium NATO, będą monitorować sytuację na wschodniej flance Sojuszu, a obrona powietrzna NATO jest stale w gotowości.
Ocenił też, że wtargnięcie dronów na terytorium Polski, niezależnie od tego, czy było celowe, czy nie, jest absolutnie czymś niebezpieczne, a pełna ocena zdarzenia trwa.
Rada Północnoatlantycka jest najwyższym organem decyzyjnym NATO, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, a jej obradom przewodniczy sekretarz generalny. Na jej forum przeprowadzane są m.in. konsultacje w sprawie bezpieczeństwa.