Poradnik bezpieczeństwa już jest. Jak się przygotować na każdą sytuację?

– Przedstawiamy coś niezwykłego. Poradnik bezpieczeństwa, który trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych. Można z niego korzystać, jest do pobrania w PDF-ie, do wydrukowania, do korzystania w wersji elektronicznej. Poradnik, który zawiera wskazówki jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych – tłumaczył podczas prezentacji w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Poradnik Bezpieczeństwa to inicjatywa rządowa, której celem jest przygotowanie obywateli na różnorodne zagrożenia: od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne.

– Dzisiaj robimy to po to, żeby każdy był przygotowany, żeby każdy miał wiedzę i świadomość. Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami. Zespół osób, który pracował nad tym poradnikiem to grupa osób niezwykle zaangażowanych. To są pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale też są wolontariusze i eksperci z dziedziny bezpieczeństwa publicznego, z dziedziny sytuacji kryzysowych, zarządzania w kryzysie – tłuamczył Kosiniak-Kamysz.

– Nigdy wcześniej nie powstał tak kompleksowy dokument gwarantujący i wspierający bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, jak reagować na sytuacje kryzysowe, od klęsk żywiołowych, po te najbardziej ekstremalne, jak wojna. Żyjemy w niebezpiecznych czasach za naszą wschodnią granicą rozgrywa się konflikt zbrojny, ale też przecież niemal każdego roku walczymy ze skutkami klęsk żywiołowych. Ten poradnik ma czynić nas bezpieczniejszymi – podkreslił minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński.

Poradnik jest już dostępny pod adresem www.poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.