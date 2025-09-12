Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Kraj Świat

Dzisiaj
18:03
Strona główna » Kraj Świat

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Autor: Zdjęcie autora PAP
Udostępnij A A
Ćwiczenia Zapad 2021
Ćwiczenia Zapad 2021 (fot. cc/wikipedia/Ministry of Defense of the Russian Federation)

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Moskwa podaje, że w manewrach Zapad-2025 uczestniczy 13 tys. żołnierzy. Zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że będzie ich więcej: około 40 tys. Liczba podawana przez Rosję wynika z faktu, że jest to górna granica, przy której nie jest wymagana obecność obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jednak środki bojowe zaangażowane w kolejne manewry Zapad są znacznie większe. Na przykład jesienią 2021 r. mogło w nich uczestniczyć nawet 200 tys. żołnierzy, z których część została następnie wykorzystana do agresji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że „manewry nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu”, oraz że „mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi”.

Zdaniem dr hab. Krzysztofa Fedorowicza, analityka ds. Białorusi w Instytucie Europy Środkowej, zmniejszenie zakresu manewrów i częściowe odsunięcie ich od granicy z Polską to tylko pozornie „gest dobrej woli”.

Zwrócił uwagę, że podobna deklaracja padła na początku sierpnia z ust białoruskiego ministra obrony Wiktara Chrenina, który ogłosił, że „zapadła decyzja o obniżeniu parametrów ćwiczeń”.

Dr Fedorowicz dodaje, że wypowiedź Chrenina można tłumaczyć dążeniem do uniknięcia prowokacji, gotowością do dialogu oraz chęcią zmniejszenia napięcia. Jednak prowokacje i tak będą miały miejsce.

W ocenie Fedorowicza, poważne ograniczenie wymiaru propagandowego manewrów tuż pod nosem NATO paradoksalnie samo w sobie jest działaniem propagandowym. „Chodzi właśnie o to, żeby Zachód nie wiedział, o co chodzi, i analizował, skąd ten gest dobrej woli”.

Ekspert podkreśla, że zawsze istnieje drugie dno, a w tym przypadku decyzja może mieć kilka możliwych wytłumaczeń.

Jego zdaniem pierwszym z nich, a zarazem najbardziej prawdopodobnym, jest próba zatajenia, że Rosji brakuje żołnierzy, którzy mogliby uczestniczyć w dużych manewrach na Białorusi, ponieważ ci, którzy są, walczą na Ukrainie.

– Zapowiadano, że weźmie w nich udział 100 tys. żołnierzy. Teraz mowa o kilkunastu tysiącach, w dodatku nie tylko rosyjskich, lecz także białoruskich oraz z innych państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym – wyjaśnił Fedorowicz i dodał, że nie tylko chodzi o ludzi, ponieważ białoruskie magazyny wojskowe też zostały solidnie wydrenowane ze sprzętu, który trafił do Ukrainy.

W jego ocenie drugim powodem może być chęć przygotowania Białorusi jako ewentualnego miejsca przyszłych rozmów dotyczących zakończenia czy uregulowania w jakiejś formie konfliktu w Ukrainie.

– To nieczęsto pojawia się w mediach, ale strona rosyjska parokrotnie podnosiła kwestię, że Białoruś mogłaby być takim miejscem „dobrych usług” – zauważył Fedorowicz i przypomniał, że to państwo było „trzecią stroną” w formatach Mińsk 1 i Mińsk 2 w czasach, w których stwarzało jeszcze pozory wielowektorowości w polityce zagranicznej.

Trzecie z możliwych wytłumaczeń zmiany lokalizacji manewrów to – jak wskazał Fedorowicz – obawa przed niechcianymi incydentami. Ekspert zwrócił uwagę, że Białoruś ma dwa duże poligony – jeden pod Brześciem, około 2 km od granicy z Polską, a drugi nieopodal Grodna, który praktycznie przylega do granicy z Litwą. To stwarza duże ryzyko przypadkowych naruszeń przestrzeni powietrznej. – Dwa kilometry to tyle, ile może przelecieć kula wystrzelona z karabinu, nie wspominając o innych rodzajach pocisków.

Trzecim wytłumaczeniem wskazanym przez eksperta jest obawa, że w bezpośredniej bliskości granic Polski i Litwy istnieje o wiele większa szansa na inwigilację manewrów różnymi metodami radioelektronicznymi przez NATO.

Analityk wskazał również na fakt, że od pewnego czasu na Białorusi jest rozmieszczona broń atomowa, właśnie w głębi kraju. – Może chodzić o zorganizowanie ćwiczeń polegających ochronie tych instalacji atomowych – wyjaśnił Fedorowicz i dodał, że z jakiegoś powodu ostatnio intensywnie rozbudowuje się infrastruktura w Osipowiczach.

Jak wykazało śledztwo Radia Swaboda, czyli białoruskiego oddziału Radia Wolna Europa, przeprowadzone m.in. w oparciu o materiały amerykańskiej firmy Planet Labs, zajmującej się satelitarnym obrazowaniem Ziemi, od początku agresji na Ukrainę w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim bardzo intensywnie rozbudowywany jest kompleks wojskowy – m.in. koszary, magazyny i hangary. Zdaniem ekspertów, z którymi konsultowali się dziennikarze śledczy Radia Swaboda, może to być infrastruktura związana z systemami Iskander-M (pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu zdolnymi do przenoszenia głowic jądrowych). Od listopada 2024 r. zarówno Łukaszenka, jak i Putin wspominają tez o możliwości rozmieszczenia na Białorusi systemu Oriesznik.

Dr Fedorowicz uważa, że Moskwa nie może pozwolić sobie na nieprzeprowadzenie tych manewrów, a ich stosunkowo skromna skala wcale nie znaczy, że nie osiągnie swoich celów.

Zapad-2025, jak wmówi, są tym, czym powinny być ćwiczenia: mają pozwolić Rosji i Białorusi utrzymać wartość bojową wojsk. – Żołnierz, który nie jest „pod karabinem”, siedzi w koszarach, kopie kamienie i pije piwo. Natomiast manewry to już nie zabawa w planowanie na papierze, lecz realni żołnierze w realnym terenie.

Zdaniem Fedorowicza konsekwencje tych ćwiczeń wcale nie muszą objawić się natychmiast. – Mamy w Europie taki sposób myślenia, że jak są ćwiczenia, no to zaraz po nich coś się stanie. Tymczasem ich efekt może być widoczny na przykład wiosną przyszłego roku, na przykład w formie kolejnej ofensywy w Ukrainie. Tak, jak to się odbyło w przypadku sprowadzenia sił na Zapad-2021, które to siły zostały już na Białorusi, żeby wziąć udział w inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Jego zdaniem chodzi również o utrzymanie napięcia w białoruskim społeczeństwie. Jak wyjaśnił, od kilku miesięcy w kraju tym panuje psychoza. Łukaszenka mówi, że co prawda sami nikogo nie napadną, ale szykują się do wojny. Przeciętny człowiek żyje w przeświadczeniu, że lada chwila Białoruś zostanie zaatakowana.

W ocenie eksperta tegoroczne manewry Zapad mogą też posłużyć za narzędzie nacisku, żeby spróbować wymóc na Polsce i Litwie ułatwienia w tranzycie pomiędzy obwodem królewieckim a Rosją kontynentalną. Obecnie jest on możliwy tylko dla nielicznych obywateli posiadających paszport biometryczny. Reszcie pozostaje lecący naokoło, przez Sankt Petersburg, samolot. To wielka niedogodność dla mieszkańców i hamulec gospodarczy obwodu. Dla Rosji to de facto arsenał rakiet i broni jądrowej, od pewnego czasu powstaje tam, w lesie koło Czerniachowska, olbrzymi kompleks anten i radarów umożliwiających prowadzenie nasłuchu nawet pomiędzy kontynentami.

Może do tego posłużyć na przykład prowokacja polegająca na tym, że np. 20 żołnierzy przejdzie Przesmykiem Suwalskim, a Kreml puści w świat przekaz, że wszystkie te zabezpieczenia, zaminowanie i monitoring tego skrawka ziemi są niewiele warteł.

Jak podkreślił Krzysztof Fedorowicz, Zapad-2025 mają przede wszystkim służyć odwróceniu uwagi od czegoś innego. Stanowić zasłonę dymną dla innych działań Kremla:

– Nie zapominajmy, że Rosja ma bardzo długą granicę z Finlandią. Jakaś udana akcja dywersyjna przeprowadzona w Finlandii czy Szwecji i nagłośniona w przestrzeni medialnej pozwoliłoby Rosji pokazać, że wejście tych państw do NATO nic im nie dało – wskazał ekspert.

Fedorowicz uważa, że manewry mogą posłużyć za próbę odwrócenia uwagi od wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które mają się odbyć 28 września, a zatem niedługo po ćwiczeniach. – Tam sytuacja jest na ostrzu noża. Nie chcę być złym prorokiem, ale prorosyjskie siły mogą je wygrać. Mam wrażenie, że zostało to pomyślane tak, żeby świat patrzył na Białoruś, żeby w Mołdawii siły mające ingerować w proces wyborczy, mogły spokojnie wykonać swoją robotę – przestrzegł ekspert.

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku i uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają zostać przeprowadzone na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.

Wszystko zostało zaplanowane w dniach 12-16 września.

 

Żelazny Obrońca-25: Manewry dla 34 tysięcy żołnierzy w Polsce
NA POLIGONIE

Żelazny Obrońca-25: Manewry dla 34 tysięcy żołnierzy w Polsce

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

Wyrzutnia Patriot niemieckiej Bundeswehry na podwoziu MAN 8x8

Holandia wyśle do wschodniej Polski żołnierzy i wyrzutnie Patriot

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Rosja Białoruś NATO Wojsko Polskie putin Żelazny Obrońca-25 Zapad 2025

Pozostałe informacje

Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Na piątkowej konferencji prasowej Marta Wcisło ostro skrytykowała wypowiedzi niektórych polityków PiS-u i Konfederacji. – Ich słowa są pisane cyrylicą – powiedziała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pies "Kumpel"
Alarm24

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Pan Arkadiusz, jak co dzień rano, spacerował ze swoimi trzema psami w okolicach kościoła przy ulicy Gospodarczej w Lublinie. Niestety: od dziś ma już tylko dwa czworonogi, a sprawa jest tyleż bulwersująca, co i tajemnicza. Jego pupil „Kumpel” padł przy ogrodzeniu parafii.
Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.
Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

Jest Jarmark Festiwalowy na Starym Mieście, są pokazy i degustacje. Będą koncerty i mistrzostwa w jedzeniu cebularzy na czas. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku.

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów była współpraca obronna i wspólne działania wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Panika, strach i chaos to najlepsze wojenne paliwo

W czasach, gdy pokój stoi na granicy z wojną, informacja z dezinformacją, a prawda z kłamstwem, musimy być szczególnie wyczuleni na to, co czytamy, czego słuchamy i co oglądamy. A przede wszystkim – w co wierzymy. I to nie są puste słowa.

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

IKE i IKZE – czy warto się na nie zdecydować?

Wzrost zainteresowania świadomym zarządzaniem finansami osobistymi sprawia, że coraz więcej osób w Polsce szuka sposobów na efektywne oszczędzanie na przyszłość. Szczególnie istotne staje się to w kontekście niepewności związanej z systemem emerytalnym, inflacją oraz brakiem gwarancji stabilnych świadczeń w odległej perspektywie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są narzędziami, które umożliwiają samodzielne budowanie kapitału na emeryturę — z konkretnymi ulgami podatkowymi i dużą elastycznością w zakresie inwestycji. Warto się im przyjrzeć nie tylko jako formom oszczędzania, ale także jako alternatywie dla klasycznych kont maklerskich czy lokat.
Po dwutygodniowej przerwie piłkarze Górnika Łęczna wracają do walki o premierową wygraną w tym sezonie

Górnik Łęczna jedzie do Pruszkowa by niedzielę zmierzyć się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych do walki o punkty wracają nasi ligowcy. W niedzielę (godz. 17.30) Górnik Łęczna zagra w Pruszkowie z rewelacyjnym beniaminkiem zaplecza PKO BP Ekstraklasy Pogonią Grodzisk Mazowiecki Bartosz Surman
Sala dla pacjenta w ZOL przy Domowym Szpitalu
galeria

W Domowym Szpitalu jak w Leśnej Górze. W kolejce na łóżko czeka tu 50 pacjentów

Społeczeństwo się starzeje i ma potrzeby zdrowotne. Z tą myślą przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto nowy pawilon. A w nim 35 dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających całodobowego wsparcia.
DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

DK 19: zderzenie 4 samochodów. Ruch wahadłowy na trasie Kock-Radzyń Podlaski

W piątek, 12 września, o godzinie 14.30 na drodze krajowej 19 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody dostawcze.

Najnowsze
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

19:42 Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

19:03

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

18:43

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

18:05

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

18:03

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

17:55

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Pies "Kumpel"

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Pies "Kumpel"

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
POGODA

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

film
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów