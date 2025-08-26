Tragiczny wypadek w Dziecininie. Nie żyje 61-letnia pasażerka mercedesa

Do tragedii doszło 25 sierpnia około godziny 18:15 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Dziecinin. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 20-letni mieszkaniec Zamościa, kierujący samochodem marki BMW, jechał pasem przeznaczonym do wyprzedzania w stronę Lublina. Z niewyjaśnionych przyczyn ominął wysepkę z lewej strony i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z mercedesem kierowanym przez 62-latka z województwa wielkopolskiego, podróżującego wraz z żoną.

Siła uderzenia była ogromna. Wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitali. Najciężej ranny został młody kierowca BMW, którego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował do Lublina. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 61-letnia pasażerka mercedesa zmarła.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali krasnostawscy policjanci oraz prokurator, a ruch na krajowej 17 odbywał się objazdami drogami serwisowymi.

– Śledczy pod nadzorem prokuratora będą teraz szczegółowo wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.