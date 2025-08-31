Śmiertelny wypadek na drodze krajowej. Pieszy nie przeżył

Do zdarzenia doszło na prostym, ale nieoświetlonym odcinku drogi krajowej nr 48. Było około godz. 1, gdy idącego poboczem wzdłuż jezdni 31-letniego mieszkańca Świdnika potrącił fiat ducato. Za kierownicą samochodu siedział 45-latek z gminy Siemień.

Niestety, obrażenia pieszego okazały się śmiertelne. Mężczyzna pieszy poniósł śmierć na miejscu. Okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane. Póki co wiadomo, że kierowca był trzeźwy.

- Na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań - informuje podkom. Jagoda Maj z lubartowskiej policji.

Jednocześnie apeluja do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym – to prosty sposób, aby stać się widocznym i zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Przypominamy także o konieczności poruszania się poboczem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżających pojazdów- wskazuje policjantka.

Dodaje, że kierowcy również powinni zawsze zachowywać ostrożność, dostosowywać prędkości do warunków i mocno skupiać się na jeździe, szczególnie po drogach nieoświetlonych.