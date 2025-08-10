36 tysięcy seniorów z rentą wdowią

Renta wdowia pozwala łączyć wypłatę dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty) i renty rodzinnej po zmarłym mężu lub żonie. Wybrane świadczenie przysługuje w całości, a drugie w 15 procentach.

Proces przyznawania i wypłat renty wdowiej jest zautomatyzowany w maksymalnym zakresie, czyli wszędzie, gdzie pozwalają na to przepisy i dostępność danych w systemach oraz pod warunkiem, że wniosek klienta jest kompletny. – W wielu przypadkach trzeba było jednak sięgać do danych i dokumentów osób, które zmarły wiele lat temu. Sprawna obsługa tego programu to więc przede wszystkim zasługa wysiłku i zaangażowania pracowników ZUS – podkreśla Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS.

Z dotychczas rozpatrzonych spraw wynika, że 9 na 10 wnioskodawców dostaje prawo do renty wdowiej. – Zadbaliśmy o to, by klienci już przed złożeniem wniosku wiedzieli, czy mogą otrzymać rentę wdowią. Przy starcie projektu uruchomiliśmy ankietę, która bada uprawnienia, i kalkulator, w którym można policzyć wysokość połączonych świadczeń – przypomina wiceprezes ZUS ds. IT Sławomir Wasielewski.