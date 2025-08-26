Bezpłatne badania piersi w mammobusie. Sprawdź, kiedy przyjedzie do Twojej miejscowości

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet. Wczesne wykrycie ratuje życie – dlatego nie odkładaj badań na później. W najbliższych dniach w województwie lubelskim pojawi się mammobus, w którym panie będą mogły wykonać bezpłatną mammografię.
Badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnione są kobiety w wieku 45–74 lata. Mammografia jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga skierowania i zajmuje zaledwie kilka minut.
– Badanie mammograficzne jest bezpieczne i naprawdę niejednej kobiecie uratowało już życie. Zachęcam, by znaleźć czas dla siebie, bo zdrowie jest najważniejsze – podkreśla Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.
Dlaczego warto zrobić mammografię?
Mammobus to mobilna przychodnia z nowoczesnym sprzętem, który potrafi wykryć zmiany nowotworowe już na wczesnym etapie. W środku znajduje się poczekalnia i przymierzalnia, co zapewnia komfort i dyskrecję podczas badania.
– Połowa kobiet, które umierają na raka piersi, mogłaby żyć, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię. W naszych mammobusach wykonujemy około 1000 badań dziennie i każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet – dodaje Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska.
Mammobus w województwie lubelskim. Gdzie i kiedy?
Już w najbliższych dniach mammobus zaparkuje w wielu miejscowościach naszego regionu. To doskonała okazja, by bezpłatnie i bez skierowania sprawdzić swoje zdrowie.
Szczegółowy harmonogram postojów mammobusów we wrześniu w województwie lubelskim znajdziesz poniżej.
Powiat biłgorajski:
- 02.09.2025, Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 03.09.2025, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 08.09.2025, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 08.09.2025, Potok Górny, Potok Górny 104, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 11.09.2025, Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 17.09.2025, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 24.09.2025, Frampol, Nowa 5, mammobus przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 30.09.2025, Biłgoraj, Targowa 27, mammobus przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat hrubieszowski:
- 08.09.2025, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 10.09.2025, Mircze, Kryłowska 45, mammobus przy bibliotece, w godz. 9:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 18.09.2025, Dołhobyczów, Spółdzielcza 2a, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444
- 18.09.2025, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 29.09.2025, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat janowski:
- 30.09.2025, Janów Lubelski, Jana Pawła II 3, mammobus przy Janowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat krasnostawski:
- 11.09.2025, Krasnystaw, Okrzei 10, mammobus przy Krasnostawskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 15.09.2025, Siennica Różana, Siennica Różana 265A, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat kraśnicki:
- 22.09.2025, Kraśnik, Słowackiego 17, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 26.09.2025, Annopol, Radomska 36, mammobus przy Centrum Kultury , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat lubartowski:
- 18.09.2025, Stary Uścimów, Stary Uścimów 37, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat lubelski:
- 11.09.2025, Bychawa, Piłsudskiego 26/28/30, mammobus przy Samodzielnym Publicznym ZOZ-ie, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 16.09.2025, Jastków, Chmielowa 3, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444
- 16.09.2025, Lublin, Unii Lubelskiej 1, mammobus na parkingu Targowiska za Zamkiem, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 23.09.2025, Lublin, Diamentowa 31, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 24.09.2025, Niemce, Różana 10, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat łęczyński:
- 05.09.2025, Łęczna, Aleja Jana Pawła II 99, mammobus przy Galerii Wamex, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
Powiat opolski:
- 04.09.2025, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 12.09.2025, Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 12.09.2025, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 16.09.2025, Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444
- 16.09.2025, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 22.09.2025, Józefów nad Wisłą, Parkowa 13, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 23.09.2025, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat świdnicki:
- 16.09.2025, Mełgiew, Partyzancka 2, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 24.09.2025, Świdnik, Szeroka 1, mammobus przy skateparku, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat tomaszowski:
- 01.09.2025, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72 , mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 09.09.2025, Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa 8, mammobus przy pływalni OSIR Tomasovia, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 18.09.2025, Bełżec, Lwowska 5, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444
- 18.09.2025, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 26.09.2025, Łaszczówka, Spółdzielcza 2, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-10:30, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 26.09.2025, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 29.09.2025, Tomaszów Lubelski, Słowackiego 2, mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
Powiat włodawski:
- 19.09.2025, Włodawa, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
Powiat zamojski:
- 09.09.2025, Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki, mammobus na Placu Tadeusza Kościuszki, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 09.09.2025, Wysokie, Wysokie 154, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury Wysokie, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003
- 09.09.2025, Zwierzyniec, Słowackiego 3, mammobus przy Centrum Kultury i bibliotece, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 10.09.2025, Krasnobród, 3 Maja 36, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 10.09.2025, Zamość, Jadwigi 8, mammobus przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 11.09.2025, Sułów, Sułów 143, mammobus przy bibliotece, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000
- 17.09.2025, Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 19.09.2025, Adamów, Adamów 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444
- 19.09.2025, Zamość, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444
- 22.09.2025, Kalinowice, Kalinowice 148A, mammobus przy szkole, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 23.09.2025, Krasnobród, 3 Maja 36, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 13:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 23.09.2025, Sitaniec, Sitaniec 422, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 24.09.2025, Zamość, Jadwigi 8, mammobus przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 25.09.2025, Sułów, Sułów 63, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 25.09.2025, Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004
- 25.09.2025, Zamość, Wyszyńskiego 1, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 26.09.2025, Krasnobród, 3 Maja 36, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44
- 26.09.2025, Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 34, mammobus na Placu Kościuszki, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44