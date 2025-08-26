Bezpłatne badania piersi w mammobusie. Sprawdź, kiedy przyjedzie do Twojej miejscowości

Badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnione są kobiety w wieku 45–74 lata. Mammografia jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga skierowania i zajmuje zaledwie kilka minut.

– Badanie mammograficzne jest bezpieczne i naprawdę niejednej kobiecie uratowało już życie. Zachęcam, by znaleźć czas dla siebie, bo zdrowie jest najważniejsze – podkreśla Dorota Sepko, prezes Stowarzyszenia Moja Mammografia.

Dlaczego warto zrobić mammografię?

Mammobus to mobilna przychodnia z nowoczesnym sprzętem, który potrafi wykryć zmiany nowotworowe już na wczesnym etapie. W środku znajduje się poczekalnia i przymierzalnia, co zapewnia komfort i dyskrecję podczas badania.

– Połowa kobiet, które umierają na raka piersi, mogłaby żyć, gdyby w porę zgłosiła się na mammografię. W naszych mammobusach wykonujemy około 1000 badań dziennie i każdego dnia ratujemy życie pięciu kobiet – dodaje Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust Polska.

Mammobus w województwie lubelskim. Gdzie i kiedy?

Już w najbliższych dniach mammobus zaparkuje w wielu miejscowościach naszego regionu. To doskonała okazja, by bezpłatnie i bez skierowania sprawdzić swoje zdrowie.

Szczegółowy harmonogram postojów mammobusów we wrześniu w województwie lubelskim znajdziesz poniżej.

Powiat biłgorajski:

02.09.2025 , Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 03.09.2025 , Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 08.09.2025 , Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 08.09.2025 , Potok Górny, Potok Górny 104, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Potok Górny, Potok Górny 104, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 9:00-11:30, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 11.09.2025 , Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Turobin, Józefa Piłsudskiego 29, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 13:00-15:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 17.09.2025 , Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

, Biłgoraj, Kościuszki 16, mammobus przy Biłgorajskim Centrum Kultury, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444 24.09.2025 , Frampol, Nowa 5, mammobus przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Frampol, Nowa 5, mammobus przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 30.09.2025, Biłgoraj, Targowa 27, mammobus przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat hrubieszowski:

08.09.2025 , Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 10.09.2025 , Mircze, Kryłowska 45, mammobus przy bibliotece, w godz. 9:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Mircze, Kryłowska 45, mammobus przy bibliotece, w godz. 9:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 18.09.2025 , Dołhobyczów, Spółdzielcza 2a, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444

, Dołhobyczów, Spółdzielcza 2a, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444 18.09.2025 , Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444 29.09.2025, Werbkowice, Zamojska 1, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat janowski:

30.09.2025, Janów Lubelski, Jana Pawła II 3, mammobus przy Janowskim Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat krasnostawski:

11.09.2025 , Krasnystaw, Okrzei 10, mammobus przy Krasnostawskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Krasnystaw, Okrzei 10, mammobus przy Krasnostawskim Domu Kultury, w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 15.09.2025, Siennica Różana, Siennica Różana 265A, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:30, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat kraśnicki:

22.09.2025 , Kraśnik, Słowackiego 17, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

, Kraśnik, Słowackiego 17, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44 26.09.2025, Annopol, Radomska 36, mammobus przy Centrum Kultury , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat lubartowski:

18.09.2025, Stary Uścimów, Stary Uścimów 37, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat lubelski:

11.09.2025 , Bychawa, Piłsudskiego 26/28/30, mammobus przy Samodzielnym Publicznym ZOZ-ie, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Bychawa, Piłsudskiego 26/28/30, mammobus przy Samodzielnym Publicznym ZOZ-ie, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 16.09.2025 , Jastków, Chmielowa 3, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444

, Jastków, Chmielowa 3, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444 16.09.2025 , Lublin, Unii Lubelskiej 1, mammobus na parkingu Targowiska za Zamkiem, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

, Lublin, Unii Lubelskiej 1, mammobus na parkingu Targowiska za Zamkiem, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444 23.09.2025 , Lublin, Diamentowa 31, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

, Lublin, Diamentowa 31, mammobus przy Kauflandzie, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44 24.09.2025, Niemce, Różana 10, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat łęczyński:

05.09.2025, Łęczna, Aleja Jana Pawła II 99, mammobus przy Galerii Wamex, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

Powiat opolski:

04.09.2025 , Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 12.09.2025 , Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 12.09.2025 , Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 16.09.2025 , Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444

, Opole Lubelskie, Lubelska 4, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444 16.09.2025 , Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444 22.09.2025 , Józefów nad Wisłą, Parkowa 13, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

, Józefów nad Wisłą, Parkowa 13, mammobus przy Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44 23.09.2025, Poniatowa, Młodzieżowa 2, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat świdnicki:

16.09.2025 , Mełgiew, Partyzancka 2, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Mełgiew, Partyzancka 2, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 8:30-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 24.09.2025, Świdnik, Szeroka 1, mammobus przy skateparku, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat tomaszowski:

01.09.2025 , Tomaszów Lubelski, Lwowska 72 , mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003

, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72 , mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 8:00-14:00, nr tel.: 723 351 002, 723 351 003 09.09.2025 , Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa 8, mammobus przy pływalni OSIR Tomasovia, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000

, Tomaszów Lubelski, Al. Sportowa 8, mammobus przy pływalni OSIR Tomasovia, w godz. 9:00-14:00, nr tel.: 583 257 602, 583 257 000 18.09.2025 , Bełżec, Lwowska 5, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444

, Bełżec, Lwowska 5, mammobus przy Urzędzie Gminy , w godz. 9:00-12:00, nr tel.: 586 662 444 18.09.2025 , Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 586 662 444 26.09.2025 , Łaszczówka, Spółdzielcza 2, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-10:30, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004

, Łaszczówka, Spółdzielcza 2, mammobus przy Szkole Podstawowej, w godz. 9:00-10:30, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004 26.09.2025 , Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004

, Tomaszów Lubelski, Lwowska 72, mammobus przy Domu Kultury, w godz. 13:00-16:00, nr tel.: 422 546 411, 517 544 004 29.09.2025, Tomaszów Lubelski, Słowackiego 2, mammobus przy Tomaszowskim Domu Kultury, w godz. 9:00-17:00, nr tel.: 58 767 34 44

Powiat włodawski:

19.09.2025, Włodawa, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, mammobus przy Urzędzie Miejskim, w godz. 9:00-16:00, nr tel.: 586 662 444

Powiat zamojski: