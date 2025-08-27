Bezpieczniej i bardziej zielono. Ruszyła pielęgnacja miejskich drzew

– Sukcesywnie prowadzimy działania, które wpływają na lepszą kondycję miejskiego drzewostanu. Jeszcze w tym sezonie zwiększymy bezpieczeństwo i estetykę zieleni w różnych częściach Lublina. Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone pomysły do Zielonego Budżetu. To sposób na wspólne dbanie o miejski ekosystem – podkreśla Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zakończono już prace w koronach 36 drzew na skwerze przy ul. Bohaterów Monte Cassino, 10 drzew przy ul. Snopkowskiej oraz 29 drzew w Parku Jana Pawła II przy ul. Tymiankowej. Obecnie zabiegi prowadzone są m.in. w Ogrodzie Saskim, w Wąwozie Kalina przy ul. Lwowskiej, na skwerze przy ul. Głębokiej w pobliżu ul. Pana Tadeusza oraz w pasie drogowym ul. Agronomicznej.

Specjaliści wykonują cięcia sanitarne (usuwanie chorych i martwych gałęzi), prześwietlające (dla lepszego dostępu światła), korygujące (poprawiające stabilność) oraz formujące (nadanie kształtu, zwłaszcza młodym drzewom). Zakończenie wszystkich prac planowane jest jesienią.

Tegoroczna, VIII edycja Zielonego Budżetu przebiega pod hasłem „W koronach drzew!”. Spośród 44 zgłoszonych projektów wybrano do realizacji 30. Wybór poprzedziła dwuetapowa weryfikacja – formalna i merytoryczna – przeprowadzona przez urzędników oraz niezależnych ekspertów z zakresu dendrologii i architektury krajobrazu.