Lublin. Radni zgodzili się na sprzedaż działek przy Filaretów. Wyjaśniamy, skąd to oburzenie

Lublin. Pracownicy DPS-ów walczą o podwyżki. Chcą zarabiać 1 tys. zł więcej

1000 zł podwyżki oczekują pracownicy Domów Pomocy Społecznej, którzy przyszli po to do Ratusza. Prezydent nie przesądza, czy znajdzie na to pieniądze w przyszłorocznym budżecie. Od września br. płace w DPS-ach rosną o 300 zł.