Niedźwiedź w centrum Lublina, czyli Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, regionalna struktura KAS, to 22 urzędy skarbowe, Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej z podległymi oddziałami celnymi – wewnętrznymi i granicznymi (granica z Ukrainą i Białorusią). W IAS Lublin zatrudnionych jest 4286 osób. Dziś obchodzili swoje święto.

Z okazji przypadającego Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w lubelskiej KAS odznaczono i awansowano łącznie 1070 osób, 1034 osoby otrzymały awanse w stopniu, stanowiskowe lub płacowe, 18 osób uhonorowanych zostało Odznaką Zasłużony dla KAS (odznaczenie resortowe, nadawane przez ministra właściwego ds. finansów publicznych), 18 osób otrzymało medale za długoletnią służbę.

Lubelska KAS pobrała i odprowadziła do budżetu miliony złotych z podatków i cła. To m.in. pieniądze na inwestycje, programy społeczne, służbę zdrowia, edukację i inne. W I półroczu 2025 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego, podatku VAT w imporcie oraz cła wynosiły 635 462 tys. zł (ponad 635 mln zł) i były wyższe w porównaniu z wpływami za analogiczny okres w 2024 r. o 17 proc.

W tym roku przy próbach przemytu oraz podczas kontroli prowadzonych na terenie kraju zatrzymano 14 388 321 szt. papierosów, ale także tytoń i susz tytoniowy (1673,9 kg), 2328,16 litrów alkoholu, farmaceutyki, 36,9 tys. szt. środków odurzających i substancji psychotropowych, 36,9 tys. szt. Anabolików, ale też fragmenty ceramiki pradziejowej, ciosów mamuta, skamieliny, monety kolekcjonerskie, odznaczenia wojskowe i wiele innych.