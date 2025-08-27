Pogoda zmienną jest. IMGW ostrzega przed upałami

Prognozowane temperatury maksymalne w ciągu dnia będą się wahać od 28 do 32 stopni Celsjusza a minimalne w nocy od 17 do 21 stopni.

Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa lubelskiego, w tym m.in.: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego i miasta Lublin.

Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności: unikajmy nadmiernej ekspozycji na słońce, dbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ograniczajmy wysiłek fizyczny w godzinach największego nasłonecznienia.

Ochłodzenie prognozowane jest na początku następnego tygodnia, a więc przed nami słoneczne zakończenie wakacji.