Mikropark przy ul. Weglarza został wybrany do realizacji w 2018 roku. Była to V edycja Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku miasto podpisało umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Kosztowało to niewiele ponad 7,5 tys. zł.

To według tego projektu miało powstać miejsce, w którym mieszkańcy mogliby spędzać aktywnie czas lub odpoczywać na świeżym powietrzu. Ostatecznie do realizacji pomysłu przez długi czas nie doszło. Zabrano się za niego ponownie w 2023 roku.

W ramach projektu zagospodarowania działek miejskich przy ul. Węglarza i Jagodowej zgłoszonych przez mieszkańca miało powstać kompleksowe miejsce rekreacji. W planach było utworzenie placu zabaw wyposażonego w m.in. huśtawkę, podwójną huśtawkę, zestaw ze ślizgiem, kiwak oraz piaskownicę. Dla osób preferujących aktywność fizyczną przewidziano siłownię zewnętrzną.

W projekcie uwzględniono także elementy małej architektury: 11 ławek parkowych z oparciami, 8 koszy na śmieci oraz 2 tablice regulaminowe. Miały powstać nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltu, schody terenowe oraz ciągi komunikacyjne. Atrakcyjności miejsca dopełnić miały 3 trampoliny ziemne oraz starannie zaprojektowane nasadzenia zieleni i rabaty kwiatowe.

Jednak to, co powstało, dalece odbiega od pierwotnego pomysłu. Zwracają na to uwagę mieszkańcy.