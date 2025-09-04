Urzędnicy w Domu Aktora. Pójdzie na to kilkanaście milionów

Krakowski Mostostal zajmie się zleconym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego remontem tzw. Domu Aktora na ul. Radziszewskiego. Umowa jest już gotowa. Inwestycja pochłonie ponad 13,3 mln zł.
Wręczona w środę umowa zakłada rozbudowę i przebudowę budynku. Po zakończeniu inwestycji finansowanej z budżetu województwa znajdą się tam miejsca pracy dla 90 uczestników.
Remont obiektu zrealizuje firma Mostostal Kraków SA.
– Cieszę się, że niebawem ruszy realizacja tej ważnej dla nas inwestycji. Oznacza to, że już za 2 lata część pracowników urzędu będzie mogła przenieść się do nowo wyremontowanych biur. Poprawi to zarówno komfort pracy urzędników, jak i ograniczy dla samorządu województwa koszty wynajmu komercyjnych powierzchni – podkreślił podczas środowego wydarzenia wicemarszałek Piotr Breś.
Prace ruszą już wkrótce. – W najbliższy poniedziałek planujemy wejść na plac budowy – zapowiedział Tomasz Guzik z zarządu Mostostalu.
Znajdujący się na ul. Radziszewskiego 2a budynek ma powierzchnię ponad 1500 metrów kwadratowych. To siedem kondygnacji nadziemnych i podziemie.
Wykonawca ma za zadanie rozbudować go o klatkę schodową z windą i wyburzyć wewnętrzną część istniejącej. W ramach przebudowy wnętrza zostaną dostosowane do nowego sposobu użytkowania czyli zaadaptowane na biura.
Ponadto zaplanowano wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, także przebudowę sieci ciepłowniczej, wykonanie nowoczesnej elewacji (fasada będzie szklana) i wymianę okien.