Urzędnicy w Domu Aktora. Pójdzie na to kilkanaście milionów

Wręczona w środę umowa zakłada rozbudowę i przebudowę budynku. Po zakończeniu inwestycji finansowanej z budżetu województwa znajdą się tam miejsca pracy dla 90 uczestników.

Remont obiektu zrealizuje firma Mostostal Kraków SA.

– Cieszę się, że niebawem ruszy realizacja tej ważnej dla nas inwestycji. Oznacza to, że już za 2 lata część pracowników urzędu będzie mogła przenieść się do nowo wyremontowanych biur. Poprawi to zarówno komfort pracy urzędników, jak i ograniczy dla samorządu województwa koszty wynajmu komercyjnych powierzchni – podkreślił podczas środowego wydarzenia wicemarszałek Piotr Breś.

Prace ruszą już wkrótce. – W najbliższy poniedziałek planujemy wejść na plac budowy – zapowiedział Tomasz Guzik z zarządu Mostostalu.

Znajdujący się na ul. Radziszewskiego 2a budynek ma powierzchnię ponad 1500 metrów kwadratowych. To siedem kondygnacji nadziemnych i podziemie.

Wykonawca ma za zadanie rozbudować go o klatkę schodową z windą i wyburzyć wewnętrzną część istniejącej. W ramach przebudowy wnętrza zostaną dostosowane do nowego sposobu użytkowania czyli zaadaptowane na biura.

Ponadto zaplanowano wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, także przebudowę sieci ciepłowniczej, wykonanie nowoczesnej elewacji (fasada będzie szklana) i wymianę okien.