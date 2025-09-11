Zimowe loty z Lublina do Egiptu. Nowy kierunek w siatce połączeń lotniska

Loty, realizowane przez touroperatora Join UP, zaplanowano do 16 marca 2026 roku. Samoloty będą startować z Lublina w każdy poniedziałek, co pozwoli zaplanować wypoczynek zarówno w czasie świąt i ferii, jak i w okresie zimowych miesięcy. Podróż potrwa około czterech godzin.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wprowadzić do naszej siatki połączeń tak atrakcyjny kierunek zimowy, jakim jest Sharm el-Sheikh. To pierwszy w historii naszego lotniska czarter zimowy, co otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju. Wierzę, że to połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu – podkreśla Krzysztof Matuszczyk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Organizatorzy przekonują, że Egipt zimą to doskonała alternatywa dla osób chcących uciec od chłodu. Temperatury są tam znacznie wyższe niż w Polsce, a jednocześnie bardziej sprzyjające zwiedzaniu niż w szczycie sezonu letniego.

Wycieczki można już rezerwować na stronie touroperatora Join UP oraz u pośredników turystycznych.

Do końca tegorocznego sezonu letniego z Lublina można jeszcze polecieć do innego egipskiego kurortu – Hurghady.