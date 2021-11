A może zjeść jak Piłsudski? Co serwowano marszałkowi?

Podczas swojego pobytu w Lublinie w 1924 roku Józef Piłsudski zatrzymał się w luksusowym hotelu Victoria, słynnym z pierwszorzędnej kuchni i menażerii, w której można było podziwiać mrówkojady, krokodyle i żółwie. Hotel mieścił się pod adresem Krakowskie Przedmieście 40, zbudowano go na rogu Krakowskiego Przedmieścia (dziś plac przed tzw. Pedetem). To był – obok Hotelu Europejskiego – najbardziej komfortowy hotel w Lublinie. To tu w dniach od 9 do 11 sierpnia 1924 roku zatrzymał się Józef Piłsudski. Hotelu już nie ma, została legenda o międzywojennych daniach. Jakich? W eleganckiej restauracji można było zamówić jesiotra z wody, sandacza po polsku, łososia wiślanego z rusztu, móżdżek po polsku, kotlet z jagnięciny i bryzol z kapłona. Na deser napoleonkę, gruszkę w koniaku, sałatkę z ananasa i pomarańczy i lodowy puchar z mandarynkami.

Historia upodobań kulinarnych Józefa Piłsudskiego i Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego to symboliczny obraz kuchni dwudziestolecia międzywojennego, do której dziś wracamy. W Lublinie słynne dania serwują dwie restauracje: „Niepospolita” i „Zaczarowana dorożka”, w Kazimierzu Dolnym „Restauracja Filiks”, która nawiązuje do słynnej restauracji Berensa, gdzie generał bywał i jadł. Polską kuchnię serwuje także restauracja „Niebo i las” (dawniej „Łubinowe wzgórze”), gdzie wykonaliśmy fotografie. A wracając do Piłsudskiego: wiemy, że mieszkał w Urzędowie, gdzie z wielkim upodobaniem zajadał się jajecznicą. Z relacji mówionych wynika, że najchętniej zamawiał jajecznicę po chłopsku. Włodzimierz Kalicki, autor książki „Powrót do Sulejówka” opisał historię wizyty Piłsudskich u sąsiadów. Piłsudskiemu posmakował pieczony indyk na zimno. W szybkim tempie opróżnił połowę półmiska. Żona dwukrotnie zwróciła mężowi uwagę. Wtedy Marszałek zapytał gospodynię, czy to wszystko dla niego. Odpowiedziała, że tak. Piłsudski wrócił do jedzenia.