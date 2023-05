Naleśniki z kwiatami magnolii i kiszone stokrotki. Przepisy kulinarne

Do jedzenia kwiatów od lat namawia Jean Bos, wieloletni szef kuchni na dworze króla Belgów i specjalista od kuchni molekularnej.

– Kwiat czarnego bzu jest pełen słodyczy, niebieskie kwiatuszki ogórecznika smakują jak świeży ogórek, goździk zachwyca pikantną nutą, rumianek kusi nas delikatną nutą jabłka, a kwiaty mniszka mają smak lipowego miodu. W naszym polskim ogrodzie rośnie około 50 kwiatów, w większości są to kwiaty jadalne – mówi Jean Bos.

Do sałatki i do piekarnika

Ale uwaga, jeżeli chcemy zrywać kwiaty do jedzenia, pamiętajmy, żeby zbierać je z czystych terenów. Z dala od pryskanych upraw.

W kwiatach najcenniejszy jest pyłek, o czym dobrze wiedzą pszczoły. Żeby go wykorzystać na talerzu, nie należy płukać kwiatów, co najwyżej rozłożyć je na pergaminie i pozwolić, by pozbyć się ewentualnych „gości”.

– Najpewniejsze są kwiaty z własnego ogrodu i działki – mówi Justyna Pargieła, fitoterapeutka, która prowadzi warsztaty z dzikiej kuchni.

Jak przyrządzać kwiaty?

– Drobnymi kwiatami możemy udekorować sałatkę. W tej roli dobrze sprawdzą się kwiaty forsycji czy ogórecznika. Większe kwiaty, jak na przykład kwiaty magnolii możemy posypać cukrem pudrem, skropić miodem, ułożyć na blaszce wyłożonej papierem i wstawić do piekarnika, nastawiając go na 100 stopni Celsjusza. Kwiaty można smażyć na oleju metodą stir-fry (mieszaj i smaż), która polega na szybkim podsmażaniu składników dania w woku i jednoczesnym mieszaniu – tłumaczy Jean Bos.

Kwiaty mają różne smaki

Jedna odmiana magnolii może mieć smak delikatny, inna intensywnie żywiczny. Jak radzi Łukasz Łuczaj, najlepiej zerwać jeden płatek i spróbować, czy ten smak nam odpowiada. Przed zerwaniem kwiatków najlepiej upewnić się, czy dany gatunek jest jadalny, a nie trujący. Na które kwiaty należy szczególnie uważać?

Tak się składa, że rośliny ogrodowe o pięknych kwiatach mogą być trujące. Oto te najbardziej niebezpieczne. Listę otwiera tojad, który był wykorzystywany do zatruwania strzał. Tojad zawiera akonitynę, która jest silną i niebezpieczną toksyną. Drugą niebezpieczną rośliną jest miłek wiosenny. Jej spożycie może skutkować wymiotami, zaburzeniami widzenia i paraliżem, a nawet doprowadzić do zatrzymania pracy serca. Od żółtych kwiatów miłka trzymamy się z daleka. Trzeci to słynny bieluń, zwany anielską trąbą, popularna roślina ozdobna dorastająca do 2 metrów, silnie trująca. Kolejna to naparstnica purpurowa, jej piękne kwiaty są ozdobą wiejskich ogrodów. Jej spożycie może prowadzić do paraliżu i zatrzymania pracy serca. Pierwszą piątkę zamyka popularny mak, spożycie kwiatów może prowadzić do wymiotów i bólów brzucha.

W drugiej piątce są kwiaty aukuby japońskiej, różowe kwiaty trzmieliny pospolitej, niepozorne kwiaty kruszyny pospolitej, ostrokrzewu kolczastego, z dala należy się trzymać się od konwalii majowej. Wszystkie części rośliny są trujące, najbardziej liście i kwiaty.

A teraz wracamy do jadalnych kwiatów. Co na pierwszych rzut? – Jedzcie stokrotki – mówi Justyna Pargieła. Oto jej przepis.