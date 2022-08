Opole Lubelskie. Budżet obywatelski nabiera tempa. Terminy, zasady, kwoty

Od poniedziałku w Punkcie Obsługi Klienta UM w Opolu Lubelskim można składać projekty do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Pomysły, które mieszkańcy wybiorą podczas październikowego głosowania mają szanse na realizację w przyszłym roku.

Przedsięwzięcia, które wybrano w poprzedniej edycji są gotowe.

– Otwarcie placu zabaw, który został zmodernizowany i rozbudowany za pieniądze z budżetu obywatelskiego było w maju. Z tego miejsca korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale wszystkie dzieci z Kluczkowic, bo to ogólnodostępna przestrzeń. Plac zabaw przy naszej szkole był już wcześniej, ale teraz jest dwa razy większy i ma wiele atrakcji – mówi Leszek Goliszek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Kluczkowicach, którzy przyznaje, że placówka złożyła projekt w ramach BO po raz pierwszy.

Pod wnioskiem podpisał się dyrektor i Elżbieta Jóźwicka, kierowniczka świetlicy.

– Oczywiście, że była akcja reklamowa, promowaliśmy pomysł zachęcając, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w głosowaniu. W propagowaniu projektu spierali nas uczniowie, pracownicy, straż pożarna i się udało, mieliśmy najlepszy wynik – wspomina dyrektor, który w tym roku też planuje złożenie wniosku i walkę o fundusze potrzebne szkole ale tym razem w Ćwiętalce.

Jest pomysł, ale...

W przypadku Ćwiętalki urządzenia i przestrzeń do zabaw muszą spełniać szczególne wymagania. W placówce są trzy oddziały przedszkolne, integracyjny oraz oddziały przedszkolne i klasy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podopieczni mają gdzie się bawić i spędzać czas, ale plac zabaw może być większy i bardziej atrakcyjny. Dzięki funduszom z BO będzie to można zrobić.

Może być z tym problem, bo w nowym regulaminie, jaki obowiązuje pomysłodawców i głosujących, napisano, że laureaci powinni zrobić sobie przerwę.

– Byłem inicjatorem zmian w regulaminie, żeby głosowanie było demokratyczne, przejrzyste i jasne. Budżet obywatelski jest organizowany od wielu lat i zawsze wygrywają go ci sami. Trzeba dać szansę innym, zwłaszcza, że okręgi na które podzielona jest gmina są różnie zaludnione. Tam gdzie mieszka mniej osób nie ma szans na ilość głosów potrzebną do zrealizowania projektu. Pomysłodawcy, których projekty wygrały w jednym roku, nie mogą startować w kolejnym. Wprowadziliśmy też dolną granicę wieku uznając, że trzeba mieć 13 lat, by móc brać udział w głosowaniu. Do tej pory za kilkuletnie dzieci, które przecież nie miały świadomości jaki projekt wybierają, głosowali dorośli – tłumaczy radny Wiesław Gałek, który był inicjatorem zmian, które obowiązują w trwającej edycji BO 2023.

Wynika z tego, że podstawówka w Kluczkowicach, która zrealizowała swój pomysł nie będzie mogła się ubiegać o plac dla Ćwiętalki.

– Chyba, że o modernizację w Ćwiętalce będzie walczyło sołectwo, a nie szkolna placówka – dodaje radny Gałek, który w tym roku ma zamiar złożyć projekt na wyposażenie placu zabaw na osiedlu Młodzieżowym przy ul. Kopernika. Plac jest już ogrodzony, ale – jak tłumaczy radny – stało się to w poprzednich latach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by znów walczył o głosy.

Ścianka zdążyła

Bez możliwości aplikowania do budżetu został też drugi laureat – radny Marcin Buczek, który napisał projekt zamykający urządzanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej.

– Dobrze, że udało nam się przed zmianą regulaminu. Dzięki temu mamy w trochę zapomnianej dzielnicy Opola Lubelskiego jaką jest dawna wieś Janiszkowice, świetne miejsce. Gdyby zmiany weszły wcześniej zostalibyśmy z ogrodzonym i monitorowanym pustym placem, a tak właśnie zakończyliśmy urządzać teren dla dzieci, na którym jest nawet ścianka wspinaczkową. W okolicach sporo się buduje, a najbliższy plac jest 2-3 kilometry dalej, przy przedszkolu – relacjonuje radny Buczek, który w trzech kolejnych BO pisał projekty dotyczące tego miejsca. I wygrywał.

W ten sposób około 100 tysięcy obywatelskich złotych poszło na miejsce dla najmłodszych. Dbają o nie głównie strażacy, bo jest zlokalizowane na gruncie OSP, który strażacy użyczyli gminie. Dzięki temu pomysły na ul. Wiejską 7 w ogóle były brane pod uwagę.

Zmiany w regulaminie BO 2024 radni przegłosowali w czerwcu, przeszły większością głosów.

Wymyślaj, pisz, głosuj

Nabór trwa od poniedziałku, wczoraj jeszcze nikt się z wnioskiem nie pojawił. Do 16 września złożone projekty będą ocenione i trafią na listę, która zostanie dopuszczona pod głosowanie. Głosowanie będzie trwało od 10 do 21 października. Opublikowanie wyników 31 października.