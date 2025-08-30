Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

Parczewscy policjanci z wydziału prewencji, w piątek ok godz. 2.00 w nocy, zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę kierującego hulajnogą elektryczną, który jechał „wężykiem” po ulicy Kolejowej i poruszał się jezdnią, zamiast drogą dla rowerów. W trakcie kontroli okazało się, że 17-latek jest kompletnie pijany – miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem w kwocie 2500 złotych.

Policji do znudzenia przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną, bądź urządzeniem transportu osobistego jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,

zachowanie szczególnej ostrożności,

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu,