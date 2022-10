IMGW wydał ważny komunikat, zwłaszcza dla kierowców

Ostrzeżenie IMGW-PIB (pierwszego stopnia) dotyczy całego województwa lubelskiego. Obowiązuje od północy, do godz. 8 rano w poniedziałek.

Prognoza pogody na pięć dni

Niedziela zapowiada się przeważnie pogodnie. Jedynie na wschodzie kraju w pierwszej części dnia będzie więcej chmur, a na Suwalszczyźnie może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie kraju. Wiatr we wschodniej części Polski będzie północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę. Na zachodzie natomiast okaże się słaby i zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.

W poniedziałek nad ranem we wschodnich regionach należy spodziewać się mgieł. W ciągu dnia będzie przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie kraju po południu niebo nieco bardziej się zachmurzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, w górach do 80 km/h.

Wtorek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie okresami będą występować słabe, przelotne opady deszczu rzędu trzech litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie w najcieplejszych chwilach od 14 st. C na wschodzie i w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Jedynie na Pomorzu okresami powieje dość silnie, w porywach do 60 km/h.

Środa we wschodnich regionach będzie pochmurna z rozpogodzeniami, na pozostałym obszarze kraju można liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w środkowej części Polski, do 14 st. C na zachodzie. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie na Mazurach i Suwalszczyźnie pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym-wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.