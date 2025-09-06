Ostrzegają przed burzami. Lokalnie możliwe opady gradu

Przed nami ciepły i burzowy dzień. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej burz mogą spodziewać się mieszkańcy sześciu powiatów: opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, radzyńskiego i lubartowskiego. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia na zachodnich krańcach województwa synoptycy z Warszawy obliczyli na 95 proc. czyli są one niemal pewne. W trakcie burz prognozowane są silne opady deszczu - od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 65 km/h. Lokalnie możliwe wystąpienie opadów gradu.

Jak informują z kolei "Łowcy burz" - te spodziewane dzisiaj na wschodzie kraju będą przede wszystkim wielokomórkowe z warunkami, które pozwolą na powstanie tornad. Jak czytamy w ich prognozie, komórki burzowe będą przemieszczać się głównie w kierunku północnym, a ich największego nasilenia spodziewać możemy się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W nocy burze ucichną.

Na wschodzie Lubelszczyzny spodziewane jest inne zagrożenie. IMGW dla jedenastu powiatów wydał ostrzeżenia o temperaturze, która w dzisiaj przekroczy 30 stopni Celsjusza. Tak ciepło będzie w pasie od Białej Podlaskiej przez powiaty włodawski, chełmski, hrubieszowski i tomaszowski. Upalnie również w parczewskim, łęczyńskim i krasnostawskim. W samym Lublinie i powiecie lubelskim ma być spokojnie.