Ukraiński kierowca ciężarówki odpowie za śmierć dwóch osób

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia na drodze ekspresowej S12/S17 w Sieprawicach w gminie Jastków. Na jezdni w kierunku Warszawy na pasie awaryjnym zatrzymało się auto. Powodem był problem z oponą, którą kierowca i pasażer - ojciec i syn, postanowili wymienić. Użyli trójkąta ostrzegawczego, włożyli kamizelki odblaskowe, włączyli światła awaryjne i przystąpili do pracy.

W pewnym momencie zaczęła zbliżać się do nich ciężarowa scania. Jej kierowca, 31-latek z Ukrainy, prawdopodobnie nie patrzył na drogę. Potrącił obydwu mężczyzn, którzy zginęli na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

W poniedziałek prokurator postawił mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją sądu obcokrajowiec, Anatalii U. został aresztowany na trzy miesiące. Jednym z powodów zastosowania takiego środka była obawa o ucieczkę za kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia.