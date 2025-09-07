Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych, pochodząca z Lublina - Budka Suflera z nowymi wokalistami, Robertem Żarczyńskim i Jackiem Kawalcem, wystąpił w niedzielny wieczór na pikniku "Pożegnanie Lata" przy hali sportowej w Puławach.
Kilka tysięcy ludzi bawiło się dzisiaj wieczorem na parkingu przy nowej hali widowiskowo-sportowej w Puławach, gdzie od kilku lat organizowane są koncerty plenerowe z cyklu "Pożegnanie Lata". Tym razem ich gwiazdą była znana z takich przebojów jak "Jolka, Jolka pamiętasz...", czy "Jest taki samotny dom" - Budka Suflera. Zespół ponad dekadę temu żegnał się już z fanami, ale część muzyków po latach zdecydowała sie na jego reaktywację z innymi wokalistami. Krzysztofa Cugowskiego zastąpił Robert Żarczyński i popularny aktor Jacek Kawalec. Obydwu dzisiaj wieczorem mieli okazję posłuchać mieszkańcy Puław i regionu, którzy przybyli na rodzinny piknik organizowany przez Urząd Miasta Puławy oraz Puławski Ośrodek Kultury.
Zanim BS wyszła na scenę, swój debiut zaliczył nowy puławski festiwal - Puławave w ramach którego przed lokalną publicznością zaprezentował się Blues Smile Band, Cud Nad Wisłą oraz Notolufa. Na dzieci czekało sporo atrakcji, w tym dmuchańce, gry, konkursy i animacje. Nie brakowało również stoisk gastronomicznych, lodów, popcornu i waty cukrowej.
Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
W Wąwolnicy powoli kończą się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, w których od soboty uczestniczyły tysiące wiernych. Niedzielną sumę pontyfikalną z udziałem orkiestry dętej i chóru celebrowali biskupi. Część wiernych na Plac Różańcowy dotarli pieszo pielgrzymując z różnych stron województwa.