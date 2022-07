Puławscy strażacy powoli żegnają się ze starą komendą. Dotychczasowy obiekt z 1974 roku od lat nie spełnia współczesnych standardów.

Regularnie zalewane piwnice, niszczejące fundamenty, brak myjni, niskie bramy garażowe, kłopoty z kanalizacją – to tylko część problemów, jakie go trapią. W związku z tym kilka lat temu zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy. Z uwagi na wysokie ceny działek w Puławach, ta powstanie na miejscu starej, czyli na rogu Słowackiego i Lubelskiej.

Minusem takiego rozwiązania jest konieczność przeprowadzki strażaków na czas zaplanowanych robót. Te, zgodnie z założeniami ogłoszonego już przetargu, potrwają dwa lata. Mają ruszyć w październiku. Zanim na Słowackiego wjedzie ciężki sprzęt, strażacy będą musieli przenieść swoje biura oraz cały sprzęt do lokalizacji zastępczej. Wybór padł na biurowiec Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Mościckiego. PSP wynajmie w nim ok. 400 mkw. Zajmie również część parkingu, gdzie stanie nowa wiata garażowa dla jednostki ratowniczo-gaśniczej. Gdy straż wróci na swoje docelowe miejsce, garaż ten zostanie zdemontowany. Koszt jego budowy wyniesie ok. 200 tys. zł.

Znacznie droższa będzie nowa strażnica, której koszt szacowany jest na ponad 20 mln zł. Piętrowy budynek będzie liczył ponad 2,5 tys. mkw. Zgodnie z projektem, wewnątrz znajdzie się m.in. myjnia dla samochodów, garaż, warsztat, siłownia, pralnia, sala edukacyjna, sala narad, jadalnia, biura i magazyny. Na dachu komendy znajdą się panele fotowoltaiczne, które będą wspierać zasilanie systemu wentylacji i klimatyzacji. Z kolei na placu przy nowej komendzie zaprojektowano sportowe boisko wielofunkcyjne.

– Zależy nam na tym, żeby praca w straży była atrakcyjna i zapewniała odpowiednie warunki – mówi st. bryg. Grzegorz Podhajny, komendant PSP w Puławach. – Wszystkie nowe komendy budowane są dzisiaj zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Nasza będzie przypominała te, które w ostatnich latach powstały m.in. w Rykach, czy Lubartowie.