Program TV 10-12 marca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 10 marca:



Szpieg, reż. Tomas Alfredson, TVP Kultura, godz. 20.05



Klimatyczna ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6. Film stoi doskonałą obsadą. Na ekranie brylują m.in. Gary Oldman, Colin FIrth, Tom Hardy i Toby Jones.



Prometeusz, reż. Ridley Scott, Polsat, godz. 22.20



Głośny, choć przyjęty dość chłodno, powrót Ridleya Scotta do franczyzy, którą zapoczątkował pod koniec lat 70. swoim "Obcym". Ponad 30 lat później reżyser zrealizował horror sci-fi opowiadający o grupie kosmonautów, którzy chcą odkryć rasę obcych, która być może stworzyła człowieka. Naukowa misja zamienia się w walkę o przetrwanie.



W nieskończoność, reż. Antoine Fuqua, TV Puls, godz. 22.15



Mark Wahlberg w roli mężczyzny, który doznaje halucynacji ukazujących, m.in. miejsca w których nigdy nie był. Pod wpływem leków i na skraju załamania trafia na grupę zwaną "Infinities", która wyjawia, że jego wspomnienia są prawdziwe. Reżyseruje Antoine Fuqua, twórca "Dnia próby".



Sobota, 11 marca:



Podatek od miłości, reż. Bartłomiej Ignaciuk, TVN, godz. 21.35



Komedia romantyczna z Grzegorzem Damięckim i Aleksandrą Domańską w rolach głównych. To historia Klary, która ściga cynicznego i pełnego uroku oszusta podatkowego. Po pewnym czasie kobieta traci kontrolę i zakochuje się w mężczyźnie.



Gra szpiegów, reż. Dominic Cooke, TVP 1, godz. 21.35



Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX wieku. Trwa zimna wojna, a relacje USA i ZSRR wyglądają coraz gorzej. Wydaje się, że wojna wisi na włosku. MI6 i CIA werbują londyńskiego biznesmena Greville'a Wynne'a. Ma on nawiązać kontakt z niezwykle cennym sowieckim szpiegiem, Olegiem Pieńkowskim, dysponującym tajnymi planami Moskwy. Angażujący thriller szpiegowski, w którym główną rolę zagrał Benedict Cumberbatch.



Wygrać marzenia, reż. Piotr Fiedziukiewicz, Polsat, godz. 22.10



Snowboardzista, którego karierę przerwała kontuzja, poznaje zdeterminowaną pianistkę, która inspiruje go do realizacji olimpijskich marzeń. Józef Pawłowski i Selina Lo w ciepłej opowieści z elementami sportowymi w tle i licznymi wątkami obyczajowymi.



Niedziela, 12 marca:



Epoka lodowcowa, reż. Chris Wedge, Polsat, godz. 11.50



Kultowa już animacja Twentieth Century Fox. Akcja tej opowieści rozgrywa się kilkadziesiąt tysięcy lat temu, podczas wielkiej wędrówki zwierząt. Olbrzymi mamut, groźny tygrys i fajtłapowaty leniwiec próbują zwrócić zagubione ludzkie dziecko jego prawdziwej rodzinie. Przebój doczekał się licznych kontynuacji i pobocznych projektów filmowych.



BFG: Bardzo fajny gigant, reż. Steven Spielberg, TV Puls, godz. 13.40



Familijne kino w klasycznym stylu od Stevena Spielberga. Cierpiąca na bezsenność sierota Sophie pewnej nocy zauważa olbrzyma. Ten, dla bezpieczeństwa swojej rasy, postanawia ją porwać. Przyjemne widowisko ze wspaniałą stroną audiowizualną.



Żywot Mateusza, reż. Witold Leszczyński, TVP Kultura, godz. 18.05



Adaptacja prozy Tarjei Vesaasa. Tytułowy Mateusz jest dorosłym mężczyzną o duszy dziesięcioletniego chłopca, który mieszka wraz z siostrą. Gdy pewnego razu w ich domu zjawia się gość i zjednuje sobie sympatię kobiety, dotychczasowa harmonia w życiu Mateusza zostaje zburzona. Główną role w filmie zagrał Franciszek Pieczka.